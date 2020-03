ON-LINE ke koronaviru ZDE

Zdánlivě neotřesitelný obor zasáhla koronavirová krize hodně citelně. Osmdesát procent zákazníků vlašimské firmy provozuje hotely. A protože se prakticky zastavil veškerý turistický průmysl, zejí také ubytovací zařízení prázdnotou. Prádelna jednu halu uzavřela a pracuje v minimalistickém modu. Současně se její lídři snaží najít prostor pro další zakázky tak, aby firma nemusela propouštět. Už nyní ale ukončila spolupráci s brigádníky zaměstnanými na dohodu o provedení práce a zredukovala také počet agenturních zaměstnanců.

„Na základě dohody zaměstnanci nyní dočerpávají loňskou dovolenou. Někteří jsou doma s dětmi na ošetřování a další pracují z domova,“ potvrdil Andrej Garaj, vedoucí ekonomického úseku Prádelny Kyselý, ale upozornil, že se situace mění ze dne na den.

Velmi pozorně proto firma sleduje podpůrné programy, které postupně zveřejňuje vláda ČR. Nejen vlašimská společnost čeká na vydání metodiky k připravovaným podporám, aby zaměstnancům mohla zabezpečit co možná nejvýhodnější podmínky.

Nad vodou firmu teď drží praní pro zdravotnická zařízení. Ta dosud svou činnost neomezila. Mezi ta větší patří na Benešovsku například i Nemocnice Rudolfa a Stefanie nebo nedaleký Rehabilitační ústav Kladruby.

O získání zákazníků prádelna usiluje i v dalších zdravotnických zařízeních a také těch, která poskytují sociální služby. Ne všechna totiž využívají k praní prádla certifikované prádelny, které zabezpečují praní s nejvyšší mírou zamezení šíření virů. A právě takové služby je schopná poskytnout vlašimská Prádelna Kyselý. Jako jeden z mála podniků v celé České republice je držitelem hygienického certifikátu RAL-GZ 992/2:2019 a má navíc i dezinfekční box s UVC technologií.

Také vlašimský podnik může aktivně pomoci k zatažení záchranné brzdy v šíření koronaviru. Prádelna disponuje velkým množstvím různého materiálu a látek. A vzhledem k situaci, která zmítá celým světem, je tento soukromý podnik schopen a ochoten podpořit výrobu a prodej textilních roušek. Nabízí už připravené polotovary, textilní sady pro jejich výrobu. Pracovníci prádelny jich jsou schopni připravit za jedinou hodinu až 750!

Sady obsahují veškerý materiál potřebný k šití roušek a právě to může pomoci jejich rychlému vzniku. Prádelna zatím vyrobila polotovary pro více než 80 tisíc roušek a na dalších až jeden milion je připravena. Mimo to dokáže také textilní roušky dezinfekčně prát. Toho by mohly využít i organizace jakými jsou zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor, Policie ČR nebo Armáda ČR nebo nemocnice.

„Samotné roušky ale firmě nijak zásadně nepomohou. Část jich totiž dáváme našim stávajícím dlouholetým zákazníkům zdarma,“ dodal Andrej Garaj, vedoucí ekonomického úseku.