„První pivo, které půjde do nových ležáckých tanků, bude světlá jedenáctka Max a dvanáctka Premium. Veřejnost je pak může poprvé ochutnat začátkem října,“ připomněl ještě Petr Dařílek.

Když v roce 2019 začaly v pivovaru bourací a rekonstrukční práce, projížděly tanky na podvalnících za tahači ulicemi Benešova a směřovaly na sever Čech, do Mostu. Renovace ležáckých nádrží pivovar vyšla na celkem 3,5 milionu korun.

Kvůli stálé teplotě, která je v pivovarských sklepeních kolem tří stupňů Celsia, bylo ale potřeba počítat s delší dobou vysychání a tvrdnutí stavebních hmot. S tím se však všechny zainteresované české firmy zapojené do projektu vypořádaly velmi dobře.

„Nebylo to snadné,“ přiznává jednatel pivovaru Petr Dařílek. „Jeden tank s průměrem sto devadesát centimetrů je dlouhý pět metrů a má čtyři tuny. Když to ale zvládli naši předchůdci, museli jsme si poradit i my,“ uvedl jednatel s tím, že stavební práce probíhaly za provozu.

Už tenkrát však bylo jasné, že nové tanky nevydrží bez renovace na věky. S ní proto Pivovar Ferdinand začal téměř přesně po půlstoletí od instalace. Renovace ležáckých tanků jde nyní, po téměř dvou letech, do finále. V těchto dnech uvádí v Benešově do provozu celkem 18 tanků. Každý s objemem 130 hektolitrů. Celkovou kapacitu sklepů tak pivovar zvýšil na 10 200 hektolitrů.

