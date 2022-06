Skupina BTL patří podle žebříčku Forbesu v Česku mezi deset největších donátorů. Vznikla v roce 1993 právě v ČR a vydobyla si přední postavení v oboru zdravotnické techniky. Skupina BTL loni dosáhla celosvětově rekordního obratu 11,7 miliardy korun.

Přestože je ve fyzioterapii nejsilnější na evropských a asijských trzích, před třemi lety se stala největším dodavatelem neinvazivních estetických přístrojů v USA. Stojí ale i například za výrobou nejmenšího profesionálního EKG na světě, laseru na léčbu plic po covidu, ojedinělého přístroje v neinvazivním tvarování svalů a redukci tuků na světě nebo unikátního přístroje na inkontinenci.

V Benešově se vyrábějí komponenty pro všechny přístroje, které BTL distribuuje do celého světa. Výrobou procházejí všemi procesy, od nákupu surovin, elektronických součástek, osazení, strojního a ručního pájení, montáže a testování elektroniky včetně lisování plastů či třískového obrábění. Tyto komponenty se poté jednou až dvakrát týdně přepravují kamionem do bulharského Plovdivu, druhé výroby firmy BTL, kde se kompletují do finální podoby výrobků a distribuují do více než 65 zemí světa.

V Benešově začala firma vyrábět v roce 1994. Její haly zabírají více než půl hektaru. Podle ředitele benešovského závodu BTL Vladimíra Víta jde o strategické místo nejen z hlediska byznysu, ale i pro zaměstnance, kteří mají blízko i do centra, školek a škol a na autobus.

Ačkoliv benešovská výroba rok od roku zvyšuje produkci, není to podle hlavního ředitele BTL Tomáše Drbala primárním cílem firmy. „Chceme si udržet kvalitu, unikátnost všech produktů a také stabilní zázemí. Dokládá ho i věrnost některých benešovských zaměstnanců, kteří zde pracují i čtvrt století,” zdůrazňuje Tomáš Drbal, který sám v BTL začínal v polovině 90. let jako student a nikdy z firmy neodešel.

V současnosti firma investuje v Benešově do dalšího vybavení a plánuje pořídit například již čtvrtý vstřikolis na zpracování plastů či novou SMT linku pro osazování desek plošných spojů.