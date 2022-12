Díky firemnímu know-how zaměřenému na snižování hmotnosti automobilů, dokáže Mubea plnit nejnáročnější požadavky zákazníků při výrobě high-tech produktů. Snižováním hmotnosti aut a tím i výrobků dolnokralovického závodu přispívají ke snižování emisí oxidu uhličitého. To zase vede k ochraně životního prostředí. Přitom její výrobky patří k těm nejodolnějším. Vyrábí se totiž z karbonu, extrémně lehkého a odolného materiálu.

Firma Mubea má centrálu v německém Attendornu a v Česku čtyři závody. Kromě Dolních Kralovic ještě v Prostějově, Cerhovicích a Žebráku. O výrobě Deník hovořil se Zdeňkem Šedivým. Právě on je společně s Petrem Hradeckým ředitelem dolnokralovického závodu.

Od kdy ve firmě Mubea pracujete?

Ve firmě Mubea jsem již od roku 2014. Začínal jsem jako vedoucí výroby v závodě v Žebráku. Zajímavostí je, že jsem do Mubea přišel právě z firmy Grammer v Dolní Kralovicích, v době, kdy zde Grammer ukončoval svoji činnost. To se v následujících měsících ukázalo jako klíčové pro to, že se firma Mubea v Dolních Kralovicích nakonec objevila. V polovině roku 2015 jsme začali v Žebráku řešit nedostatek prostor a hledali nové lokality pro rozšíření výroby. Dolní Kralovice se ukázaly jako ideální volbou vzhledem k uvolněnému areálu, zájmu vedení obce a hlavně možnosti převzetí personálu zkušeného z automobilového průmyslu. Takže jsem se počátkem roku 2016 přesunul společně s prvním projektem ze Žebráku do Dolních Kralovic.

V Dolních Kralovicích vystřídala firmu Grammer společnost Mubea

Než jste se stal ředitelem, nabral jste také praktické zkušenosti ve výrobě?

Prakticky se celý profesní život pohybuji ve výrobě, z čehož většina byla spojena s automobilovým průmyslem. Bylo to ve firmě TRW, kde se vyráběla autoelektronika, nebo v Grammeru, která se zaměřuje na výrobu automobilových sedaček. Další zkušenosti jsem získal v oblasti výroby elektroniky ve firmě Foxconn, kde jsem byl zodpovědný za výrobní divizi Apple.

Které automobily s vašimi díly jezdí?

Portfolio automobilek a jejich modelů do kterých dodáváme komponenty z Dolních Kralovic je poměrně široké a najdete je hlavně u supersportovních, luxusních a závodních aut, jako je například Aston Martin DBS Superleggera, McLaren P13, Bugatti Chiron, RIMAC Nevera, Lamborghini Aventador, Porsche 911 Sport Classic, BMW M4 CSL, Audi R8, GM Chevrolet Camaro, KTM X-Bow, Mercedes-Benz G500 4x42. Mohou na ně ale narazit i milovníci motocyklů u modelu BMW S1000 RR.

Vyrábíte také pro motorsport, třeba pro F1?

Na motosport se specializuje náš sesterský závod v Salzburgu, kde je pro tento účel zřízena samostatná výrobní divize. U nás se zaměřujeme hlavně na sériovou výrobu, i když hovořit u některých modelů o sériové výrobě je poměrně odvážné, neboť se jedná třeba o sérii sto kusů za rok.

Jaké díly v Dolních Kralovicích vznikají?

Naše výroba je rozdělena na dvě hlavní skupiny. Do té první spadají komponenty vyráběné ze suchého karbonového vlákna, takzvané preformy, které posíláme na dokončení do závodu v Salzburgu. Tam se z nich vyrábí monokok pro McLaren, kola pro motocykly BMW a nyní zahajujeme výrobu preforem na monokok pro Lamborghini. Druhou skupinu tvoří díly vyráběné z takzvaného prepregu, což je předimpregnované karbonové vlákno, které se u nás vyrábí kompletně včetně lakování. Mezi tyto díly patří jak vizuální díly – spoilery, diffusory, kryty zrcátek, střechy, středové konzole, kapoty, křídla, prahy a různé kryty, tak strukturální díly jako monokoky, sedačky, kola a box na baterie pro elektromobil.

Jak dlouho vzniká například víko kufru supersportů?

U nás vyrábíme zadní víko kufru pro speciální limitovanou edici jednoho tisíce kusů na BMW M4 CSL. To se skládá ze tří částí a vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní výrobní proces s významným podílem ruční práce, dostáváme se na hodnoty několika dnů. Jen samotná pokládka střihů do formy by zabrala jednomu pracovníku tři směny. Poté následuje proces vytvrzení v autoklávu, frézování, lepení a dokončování. Následně odesíláme díl na lakování do externí lakovny a tím se dostáváme na průběžnou dobu výroby zhruba tří týdnů od zahájení zakázky až po expedici na finálního zákazníka.

Do kterých automobilek a zemí dodáváte díly?

Část naší výroby dodáváme přes naše sesterské firmy v Rakousku a Německu, které integrují naše komponenty do větších celků a následně je dodávají finálním zákazníkům. Z Dolní Kralovic realizujeme přímé dodávky do Astonu Martin ve Velké Británii, GM v Americe, Magna Steyr v Rakousku a v Německu do BMW, Audi a Porsche.

Někdejším obyvatelům Dolních Kralovic splatila obec dluh až po půl století

Na výrobu dílů používáte kopyta, tedy formu, do níž se vlákno s pojivem ukládá a vyjímá se pak „otisk“. To asi není nejsložitější práce. Předpokládám ale, že i ta má svá specifika. Co je na vyrobení dílu nejsložitější a kde se dělají nejčastěji chyby?

Právě naopak, pokládka střihů do forem je klíčová pro výslednou kvalitu výrobku. Zde nám dochází k největší chybovosti, která se odvíjí od zručnosti a šikovnosti našich pracovníků. Zaškolení na tuto pozici trvá dle složitosti formy i tři měsíce a stabilita personálu je pro nás tudíž velkou prioritou. Vzhledem k vlastnostem prepregu, který je v surovém stavu tažný a lepivý, je poměrně snadné zdeformovat při pokládce strukturu vlákna, které má atraktivní vzhled a jeho 3D efekt dodává zákazníkům pocit nadčasového luxusu. Aby bylo docíleno kvalitního povrchu dílu je třeba střih nejen přesně umístit do formy, ale musíte také zajistit jeho perfektní přilnutí k formě ve všech částech, což při pokládání několika vrstev je i fyzicky velmi náročné.

Dalším velkým tématem výroby je lakování. Na všechno automaty nejspíš nestačí. Jak složité je najít kvalitního lakýrníka?

Proces lakování je velice náročný a pro nás dalším z klíčových výrobních procesů, který završuje úsilí celého týmu a proměňuje výrobek v nádherný skvost. Vzhledem k rozmanitosti našeho výrobního portfolia probíhá veškeré lakování ručně a zde opět hraje klíčovou roli šikovnost a zručnost našich zaměstnanců. Již od počátku jsme se zde zaměřili na vybudování silného a profesionálního týmu lakovny. Bohužel při současném nastavení odborného vzdělávání, kdy v celém kraji je jen jedna škola zabývající se výukou autolakýrníků, je složité takový tým vybudovat. Obnáší to značné úsilí, které je třeba věnovat internímu výcviku a školení nejen lakýrníků, ale i brusičů a leštičů, kteří se většinou seznamují s touto prací u nás poprvé.

Pokud by práce lakýrníka nebyla kvalitní, o kolik korun firma znehodnocením výrobku přichází?

Určitou výhodou u procesu lakování je, že většina chyb se dá opravit, ale samozřejmě tato chybovost pak výrazně prodražuje výrobu. Ale jak již jsem uvedl dříve, z hlediska zmetkovitosti je klíčový proces pokládky, kde většinu chyb již opravit nelze a je nutné daný výrobek sešrotovat. Vzhledem k vysoké ceně vstupního materiálu se pohybuje hodnota těchto dílu v řádech tisíců až desetitisíců korun. Ale máme zde i výrobky jejichž hodnota přesahuje i sto tisíc korun.

Vizitka ředitele Zdeňka Šedivého

1989 - 1994 – ČVUT Praha, fakulta strojní

1994 - 2008 – TRW Benešov

1994 - 1995 – technolog

1995 - 1997 – vedoucí technologie

1997 - 2002 – vedoucí výroby

2002 - 2008 – vedoucí výrobního závodu, pobočka Zruč n. S.

2008 - 2010 – Foxconn Technology Kutná Hora, Business unit manager

2010 - 2013 – Grammer Dolní Kralovice, ředitel závodu

2014 - 2016 – Mubea Žebrák, výrobní ředitel

2016 - 2021 – Mubea Dolní Kralovice, ředitel závodu - Operations

2021 - 2022 – Mubea Dolní Kralovice, ředitel závodu - Administration