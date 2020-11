Žádná podpora v rámci podzimní koronavirové šlamastyky zatím sportovnímu centru s restaurací, hotelem, tenisovou halou, bowlingovou dráhou nebo beach volejbalovými kurty dosud nedorazila. Provozovatelům sportovišť ale prý příliš nepomůže ani to, že se v rámci systému hodnocení epidemické situace PES pětistupňové skóre rizika sníží až na trojku.

„Omezení, která v tomto stupni jsou stanovena nás moc nad vodou nepodrží. Bude se moci sejít nejvýš deset lidí a to znamená, že u nás nebudeme moci organizovat velké vánoční večírky jako v minulých letech,“ poznamenala Lucie Kočová.

Právě proto je zatím neznámou, jestli centrum sportu nezůstane zavřené i v době případného částečného uvolnění. Důvod je jasný, úspora provozních nákladů zařízení ležícího na ploše téměř jeden a půl hektaru. Jen ty za elektřinu se měsíčně pohybují kolem devadesáti tisíc korun.

„Budeme se především připravovat na začátek nového roku a doufat, že to vláda po Vánocích znovu nezavře,“ přeje si manažérka, podle níž dosud k žádnému propouštění zaměstnanců nedošlo a firma drží plnou zaměstnanost. Celou situaci ale vnímá jako obrovský zásah do podnikání a doufá, že ji ještě nějakou chvíli firma vydrží a hlavně – že další epidemická vlna nepřijde znovu na jaře.

Právě po všech letošních zkušenostech také multisportovní zařízení hledá nové cesty. Proto teď více než na firemní klientelu, na kterou se dosud zaměřovalo, oslovuje sportovní oddíly, které by tam mohly mít soustředění. Firmy své aktivity utlumily a přesunuly se s workshopy či teambuildingy na internetovou síť.

Úplně jinak prožívá současné uzavření sportovišť předsedkyně zapsaného spolku Fit Club Vlašim Monika Macková. Spolek provozuje od roku 2005 posilovnu v Lidické ulici. „Uzavření sportovišť není dobré, ale já na to mám z osobních zkušeností jiný názor. Před týdnem mi zemřela na covid maminka a myslím si proto, že opatření by se měla dodržovat. Otevírání zařízení proto považuji za předčasné a myslím, že to není dobře,“ uvedla předsedkyně spolku.

Samotná opatření vnímá spíš pozitivně. „Nenakazilo se více lidí a není více obětí,“ tvrdí a popisuje, že v době ataku covidu prožívala strašné pocity s obavou blízké. „A v té chvíli je vám pak jedno, že je posilovna měsíc zavřená. To všechno je nakonec úplně směšné,“ přiznala otevřeně žena.

Svým způsobem prožívají zákaz vstupu zákazníků v příspěvkové organizaci Sportovních zařízeních města Vlašimi. Po celou tu dobu „jela“ organizace ve speciálním úsporném režimu. „Všichni jsme chodili do práce a dělali jsme to, na co v sezoně s návštěvníky nebyl čas. Během opatření jsme to dohnali a jsme teď připraveni na návrat našich hostů,“ sdělil provozní manažer Jakub Jeništa s tím, že se těší a věří, že uvolnění nebude mít brzký konec.