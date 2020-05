Opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 neuspěly s návrhy různých variant odpuštění části sociálních odvodů. "Chceme pomoci zaměstnavatelům nejen slovy," hájil návrh občanských demokratů jejich poslanec Jan Bauer.

Snížení pojistného obsahoval i původní návrh ministerstva práce a sociálních věcí, vláda se na něm ale zatím neshodla. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že odpuštění odvodů, které byly epidemií koronaviru výrazně zasaženy, by měla vláda projednat příští týden.

Sněmovna odmítla i několik opozičních návrhů na ještě výraznější snížení penále, případně jeho úplně zrušení. KDU-ČSL neprosadila roční odklad splatnosti daně z přidané hodnoty.

Zaměstnavatelé uhradili za pojistném za první čtvrtletí podle důvodové zprávy vládního návrhu zhruba 86 miliard korun. "Odložením splatnosti pojistného za tři měsíce lze dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun," stojí ve zdůvodnění. Firmy tím podle vládního materiálu získají čas pro vyřízení úvěrů podporovaných nebo garantovaných státem.

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Z vybraných peněz se platí třeba důchody či mateřská. Zaměstnavatel odvádí z pracovníkova výdělku 24,8 procenta, zaměstnanec pak platí dalších 6,5 procenta.

Nehrazení penále do 1000 korun

Sociální odvody za daný měsíc hradí zaměstnavatel do 20. dne následujícího měsíce. Pokud bude návrh zákona platit, částky za květen až červenec bude muset splatit do 20. října. Penále nyní činí 0,05 procenta dlužné sumy za den. Snížené bude představovat 0,01 procenta denně, za čtvrt roku tedy zhruba jedno procento. Firmy nebudou muset podle návrhu hradit penále, které nepřesáhne 1000 korun.

Odklad plateb se bude předpokládat automaticky, postačí tedy, když firma peníze za květen do 20. června okresní sociální správě nepošle. Stejné to podle předlohy bude v následujících dvou měsících. Pokud zaměstnavatel dlužnou částku neuhradí do 20. října, správa sociálního zabezpečení mu vyměří běžné penále.

Měsíční přehledy budou muset zaměstnavatelé posílat sociální správě podle předlohy výhradně elektronicky. Odvody už nebude možné platit v hotovosti. Sněmovna elektronizaci rozšířila na návrh Hany Aulické Jírovcové (KSČM) také o evidenční listy důchodového pojištění, veškeré přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění a o oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala na konci března 282 tisíc zaměstnavatelů a téměř 4,55 milionu zaměstnanců. Živnostníků, kteří museli platit zálohy, bylo 696 300. Jim stát částku do minimálních záloh za půl roku už odpustil. Celkem se na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti letos v prvním čtvrtletí vybralo 133,7 miliardy korun.