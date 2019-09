Síť pro internet věcí prospěje i golfistům nebo výletníkům

Kdo je poskytovatelem sítě, to já neřeším. To řekl Deníku správce farmy Velkostatek Tetín na Berounsku Jiří Maceček, který ve středních Čechách patří k průkopníkům využívání senzorů pro řízení prací v zemědělství. Jak se jejich data, informující třeba o počasí (a do budoucna se chystá třeba i dálkové měření teploty v balících sena nebo hlídání vlhkosti v objektech) dostanou až do aplikace v jeho mobilu, je prý věcí firmy, která systém dodala a garantuje jeho funkčnost.

„Možná poskytovatele i střídá – ale nevím, to je opravdu starost dodavatele,“ konstatoval. Podobné senzory se připojují k datovým sítím pro takzvaný internet věcí (IoT), nenáročným na spotřebu energie, jejichž prostřednictvím zjištěné údaje proudí až na místo určení. Laicky to lze připodobnit třeba k pokrytí oblasti signálem pro mobily, jichž se snadno „chytí“ kterýkoli telefon. A s mobilními sítěmi je tu i další podobnost: velká konkurence v oboru. Široké možnosti využití Středočeský kraj si vybral spolupráci s Českými radiokomunikacemi – prý kvůli nejkomplexnějšímu pokrytí regionu – a společně s touto firmou nabízí možnost využívat senzory obcím a jejich organizacím. Pro „chytrou kancelář starosty“, pro dálkové měření spotřeby vody, sledování provozu v ulicích, hlídání, jak jsou zaplněny nádoby na odpad, mapování vnitřního klimatu ve škole či třeba k zabezpečení objektů nebo mapování polohy konkrétních předmětů… Provozovatelů IoT sítí je však mnohem víc. Čerstvě se dobudováním zařízení pro porytí 96 procent české populace pochlubila síť Sigfox. Podle jejího výkonného ředitel Jana Soukala již na ní své služby rozjely například pojišťovna Direct, distributor energií Innogy nebo Plzeňský kraj, který nechal vybudovat ve své části Brd síť traumabodů umožňujících výletníkům přivolat pomoc i tam, kde chybí mobilní signál. Pomoc pro golfové greeny S čidly hlídajícími různé hodnoty se zřejmě budeme setkávat stále častěji. Už proto, že náklady na pořízení těch jednodušších se podle Soukalových slov pohybují ve stokorunách a baterie jim díky nízké spotřebě vydrží pět až patnáct let. Společnost CleverFarm, která připravuje zařízení pro tetínské zemědělce, zaměřila svou pozornost třeba i na golfové trávníky. Podle dat senzorů mohou správci hřišť nejen přesně regulovat závlahu, ale dokonce předpovídat rizika chorob trávníků a výskytu škůdců. Že to funguje, potvrzuje greenkeeper Marek Filipčík. „Srážkoměry a meteostanice nám poskytují informace o vlhkosti ovzduší a úhrnu srážek, půdní senzory naopak upozorní na vlhkost substrátu na greenech a správnou funkčnost závlahového systému,“ shrnul, jak IoT prospívá golfu. Narůstající vlhkost varuje hlavně před plísňovými onemocněními, ale upozornění lze získat i na výskyt tiplice, jejíž larvy ničí travní kořeny. Zvlášť za velkého sucha Filipčík oceňuje moznost lépe vyhodnocovat efektivitu zavlažování. Ředitel CleverFarm Adam Zlotý navíc upozornil na další plus v boji proti škůdcům, chorobám nebo plísním: správci golfových hřišť mají nejen přesné aktuální údaje, ale i historii naměřených hodnot, jasně ukazující vývoj. Což je pro ně stejně užitelné jako pro zemědělce – ale i třeba i pro správce budov. Fungující využití přenosů dat v síti IoT

- Běžně v Evropě a někde už i u nás síť využívají firmy i města a orgány státní správy. Běží na ní třeba „chytré“ odečty vody, elektřiny, plynu, parkovací senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot ve skladech, ale i dohled na seniory nebo měření srážek a průtoků na záplavových tocích.



- Jedna z pojišťoven u nás od května rozjela novou službu Direct Echo, umožňující přes aplikaci v mobilu na dálku dohlížet na to, co se děje doma. Vhodně umístěná čidla zaznamenávající pohyb či vodu upozorní na zloděje i na riziko vyplavení sousedů.



- Distributor energií Innogy nabízí již dva roky automatický monitoring spotřeby plynu. Mobilní aplikace porovnává skutečnou spotřebu se zálohami již uhrazenými i nastavenými do budoucna (a při hrozbě velkého nedoplatku nebo přeplatku doporučí změnu).



- Plzeňský kraj na jaře spustil projekt traumabodů napojených na operační středisko hasičů v bývalém vojenském prostoru Brdy, které mimo dostupnost GSM signálu pro mobily umožní turistům zavolat pomoc v případě zranění či jiné tísně. Spolehlivost toku dat je zajištěna překrýváním několika základnových stanic. Do středočeské části Brd tato soustava traumabodů aktuálně nezasahuje.



