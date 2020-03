„Jsem pro. Z preventivních důvodů naše provozovny zavíráme a to až do odvolání. Nechceme vystavovat naše hosty jakémukoliv riziku nákazy,“ řekl Jan Hrachovský ml., provozovatel restaurace a baru v objektu benešovského Zeleného stromu.

Online reportáž

Restauratéry nejvíc zaskočila délka mimořádného opatření. A pak také nejistota. Nikdo zatím neřekl, jak chce stát následky nouzového stavu řešit dál. Většina provozovatelů restaurací nemá hospodu ve vlastním domě a za místo platí nájem. Dalším nákladem, který za podnikateli půjde, aniž by ho mohli platit z obvyklých příjmů, jsou platy a také pojištění zdravotní a sociální jejich zaměstnanců.

Na pátek 13. března proto chystá majitel „Švejka“ schůzi se zaměstnanci. Hlavním bodem jednání bude to, jaké mzdy si za dobu nouzového stavu domů odnesou, zda v té době půjdou na dovolenou, dostanou neplacené volno nebo je čeká to nejhorší, výpověď. Další otázkou je, co s potravinami ve skladech. Některé jsou trvanlivé, jiné čerstvé, ke spotřebě.

„Budeme muset rušit také některé dodávky. Máme například smlouvu na odběr určitého množství piva a to se teď nevypije. Je to řetězová reakce,“ řekl Zima. „Vláda zatím řekla A, a měla by říci také B. Kvůli EET vidí, že máme nejvíc hostů po osmé hodině večer, tak nouzový stav platí právě na tuhle dobu. Budem muset odvolat i předem domluvené akce,“ dodal Bohumil Zima.

Ani další benešovský restauratér Jiří Mašata radostí neplesá. I on upozorňuje na to, že hospodské nejvíc zasáhne čas, který na nouzový stav určila vláda. „Obědy přes den pokryjí běžný provoz. Ale největší tržby máme po osmé večer a o víkendech. Teď o to přijdeme,“ poznamenal.

Také v Mašatově restauraci U Kovářů bude vedení firmy se zaměstnanci v pátek schůzovat. „Bohužel opatření musíme přijmout. Pro některé restaurace do bude likvidační a nevím, zda i pro mě to tak nebude,“ dodal.

Například ve Vlašimi, jak potvrdil starosta Luděk Jeništa, vyjdou provozovatelům v městských prostorách vstříc. „Slevu z nájmu zavádíme pokaždé, když je k tomu důvod. Tak jsme to dělali třeba i u restaurace v Domašínské bráně, když byla uzavřena silnice, z níž měli nejvíc hostů,“ řekl starosta.