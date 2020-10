K tomu zatím nepřikročili restauratéři, s nimiž Benešovský deník o dopadech koronakrize hovořil už během první vlny pandemie. Co se změnilo? „Už tu pracujeme pouze s dcerou,“ říká Bohumil Zima, zakladatel benešovského Švejk Restaurantu U Zimů ležícího na rohu Masarykova a Malého náměstí.

Pro běžný chod potřebovala hospoda pět, v sezoně i šest pracovníků. Většinu z nich dodala Zimova rodina. Nyní, pro přípravu obědů vydávaných z okénka, stačí dva. Ostatní pracovníky potkalo ukončení pracovní smlouvy ve zkušební době, do níž vstoupili po jarním rozvolnění restrikcí.

Ke „zmátoření“ po prvním ataku nového čínského koronaviru měli hospodští jen zhruba tři měsíce. Pak pozvolna začalo nové utahování oprátky. „Když to spočítám, máme letos každý druhý den zavřeno. Dopad opatření je teď vlastně stejný, horší to je ale v tom, že za krátký čas uvolnění jsme nevydělali a teď už meleme z posledního,“ přiznal muž, který podnik vybudovaný společně s bratrem přenechal zhruba před rokem dceři se zetěm a sám jim pomáhá při vaření.

Mladí ještě věří ve zlepšení

„Je to boj o přežití,“ dodal. „Mladí na to ale koukají jinak. Oni se situací tolik jako já netrápí. Vzdát to samozřejmě nechtějí a věří, že se to zlepší,“ řekl. Alternativou k uzavřenému lokálu je pouze výdejní okénko.

Možné by mohlo být i posezení pod širým nebem na zahrádce s patřičnými rozestupy, ale tomu už nepřeje ani počasí.

Vláda nepomůže, jenom lžou

Podnikatelům v pohostinství příliš nepomůže ani podpora vlády. Podle Bohumila Zimy si každý myslí, že se restauratéři teď budou mít docela dobře, protože nebudou běhat mezi stoly a dostanou rovnou peníze. „Na řadu věcí ani nedosáhneme. Třeba na tu slavnou pětadvacítku. Holka dostane za měsíc patnáct tisíc a slevu na nájmu, jinak jí nikdo nic nedá. Oni jenom lžou,“ rozčilil se Bohumil Zima.

Podle něj je pro současné podnikání skličující obrovská nejistota. Jedno nařízení vlády střídá druhé. A jestli se rozvolnění přijde až po Novém roce, nic to nevyřeší. „Leden a únor jsou pro nás mrtvé měsíce a jestli pak přijde třetí vlna, je to skutečně konec,“ dodal Bohumil Zima.

Bezmoc a nejistota

Ve stejné situaci je také provozovatel restaurace U Kovářů na opačné straně benešovského Masarykova náměstí, Jiří Mašata. „Jaro i podzim jsou pro nás stejné. Je to bezmoc a nejistota. Horší je teď na podzim už jen počasí,“ řekl podnikatel, který vydává obědy z okénka, ale další část svého podnikání, catering, kvůli zákazům shromažďování už také nemůže zajišťovat.

„Mohl bych ještě rozvážet jídlo, ale těch, co to v Benešově dělají, je už dost,“ vysvětlil s tím, že nyní už čeká jen na to, kdy vláda zavře i výdejní okénka. Pak už bude hodně špatně, protože ani Jiří Mašata, jak sám přiznal, nedosáhne na vládou tolik opěvovanou podporu – pětadvacítku. „Nás by zachránilo, kdybychom mohli otevřít alespoň pro ty „horní“, pro Prymulu s Faltýnkem,“ zasmál se Jiří Mašata v narážce na aféru „všemocných.“