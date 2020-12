„Vládní opatření bylo opět ušito horkou jehlou a zdaleka neřeší všechny dotčené živnostníky a podnikatele. Nejde nám jen o gastro, ale i o hotely, umělce, taxikáře, fitness centra, naše dodavatele, naše hosty a mnoho dalších a dalších dotčených skupin. Mnoho podnikatelů bez rychlé finanční pomoci nedokáže přežít toto předvánoční uzavření,“ stojí v prohlášení organizátorů akce.

Současně ale dávají na výběr, jakou formu protestu to které zařízení zvolí. Mohou v pátek 18. prosince otevřít, vyvěsit vlajku nebo mít rozsvíceno do 22 hodin.

Svícením se k protestu přidá také Monika Macková, majitelka vlašimské Pizzerie La Mona v Pláteníkově ulici. Její podnik byl ve čtvrtek 17. prosince jediným z Benešovska, který bylo možné najít na seznamu akce Chcípl pes. „Je to tím, že organizátoři jména podniků vkládají ručně a to může chvíli trvat,“ vysvětlila Monika Macková s tím, že otevření podniků v koronavirové době nepodporuje a nesouhlasí s ním.

Stejný postoj má i provozovatel benešovské restaurace U Kovářů Jiří Mašata, i když přiznal, že se k žádné formě protestu nepřidá. „Já už z toho všeho jsem jen děsně otrávený,“ řekl.

Jeden z jeho hostů, pan Pavel při tom během poslední otevíračky žádný "jakobysilvestr" neslavil. „Přišli jsme sem proto, abychom podpořili naši hospodu v rámci možností, které nám i jí stát v současné chvíli umožňuje," prohodil a připil pivem z půllitru na lepší zítřky a zdraví.

Monika Macková si od zapojení do akce Chcípl pes představovala, že to povede k jednáním s vládou kvůli výši kompenzační podpory a nikoliv k otevírání podniků přes zákaz. Také proto se k protestu přidá „jen“ svícením. Přitom její firma patří k těm, které na koronakrizi doplácejí nejvíc.

„Jako OSVČ, bezdětná, ve vlastních prostorách a bez zaměstnanců nemám kompenzované vůbec nic. Dostanu pět stovek na den, z nichž musím odvést zálohy na sociální a zdravotní pojištění a to opravdu nic neřeší. Na nás nejmenší OSVČ vláda zapomněla, a to mi vadí nejvíc. Ministr Havlíček na tiskovkách rozhazuje miliardy, na které však dosáhne málokdo. Hezky se to v televizi poslouchá, ale realita je jiná,“ tvrdí Monika Macková.

Restauratér Jiří Mašata celou situaci hodnotí také stroze. „Je to jen výsměch a bezmoc,“ míní s tím, že dosáhnout na kompenzace je nad lidské síly. Pravidla pro jejich přidělení jsou podle jeho zkušeností příliš složitá a celý proces velmi zdlouhavý. „Úřady si s vámi stejně budou pořád dělat co chtějí,“ dodala zlomeně. „Nejpitomější je, že nevíte, kdy začnete zase normálně fungovat,“ dodal.

Podle majitelky Pizzerie La Mona vláda o podpoře podnikatelů hezky mluví na tiskovkách, ale tam, kam by prostřeky měly dojít, nedojdou. Část viny za to ale dává i vládní opozici.

„Ta pro nás taky nic nedělá. Nestačí jen dohadování o prodloužení nouzového stavu na deset dní nebo na měsíc, nebo to, jestli děti půjdou do školy ještě v pondělí a v úterý. To pro nás nehraje žádnou roli, proto by takové věci ani nemuseli říkat. Opozice nepřijde s vlastním návrhem ani takovým, který by byl podle vzoru Německa nebo Rakouska,“ upozornila podnikatelka a připomněla, že premiér Babiš má situaci mediálně dokonale zvládnutou.

„Na tiskovkách přednesou miliardy alokované na podporu všech oborů, a je to. Jeden náš host to zaslechl v televizi a pak mi řekl, že dostanu kompenzaci 80 procent tržeb. Jenže ve skutečnosti se o tak vysoké podpoře nikdy ani nejednalo. To jen ministr Havlíček řekl v televizi, že by podpora mohla být 80 procent loňského výdělku. Když to lidé slyší, řeknou si, že to je v pohodě, tak co bychom chtěli víc. Kdybych skutečně 80 procent dostala, v lockdownu bych vydržela klidně až do jara,“ dodala Monika Macková.

A i když ví, že si vláda kupuje seniory přidáváním důchodů, tento procest striktně neodmítá. „Peníze se vrací alespoň tímto způsobem do oběhu. Minulý týden, když přišly seniorům důchody, lidé hned šli utrácet peníze do restaurací,“ doplnila.