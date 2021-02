Internetový supermarket Rohlík.cz nově obsadil hektarovou halu distribučního centra v Horních Počernicích. Lépe tak zajistí zásobování obyvatel východní části metropole. V té západní už má sklady v Liboci. Z Horních Počernic své zákazníky obsluhuje několik velkých e-shopů jako Mall či Alza, ale také sítě Pet Center, HP Tronic nebo Ikea.

„Naše kapacita se postupně zvýší na dvojnásobek, čímž Rohlik pokryje nárůst objednávek jak z Prahy, tak z dalších měst v Čechách,“ říká Aleš Malucha, provozní ředitel Rohlik.cz.

Firma zkouší v novém distribučním centru větší zapojení automatizace. „Stroje a technika pomáhají už při chystání zboží i přípravě rozvozových tras. To se dosud dělo ručně a je to kapacitně náročné,“ doplňuje Malucha. V plánu je také využívání systémů zvaných „goods to man“, které přivezou zboží za skladníkem místo toho, aby skladníci obíhali jednotlivé regály.

Developeři se nebojí riskovat

Rozšíření svých kapacit oznámila také přepravní společnost Gebrüder Weiss. Jednou z těch klíčových je překládkový a logistický sklad v Jenči u Prahy. „V rámci rozšíření zvýšíme celkový počet ramp na překládce. V kombinaci s většími prostory nám to umožní zvýšit počet a rychlost odbavení zásilek, jejichž množství nadále roste,“ vysvětluje Jan Kodada, ředitel Gebrüder Weiss ČR.

Výstavba nové haly o rozloze 1,5 hektaru se nyní chystá na Průmyslové v Praze 10. Vzniknout má na pozemku firmy Prakab Pražská kabelovna nedaleko obchodní zóny ve Štěrboholech.

Podle poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate se developeři v současné době nebojí ani výstavby hal bez předem sjednaného nájemce. „Spekulativní development neboli výstavba bez předpronájmů činil ve třetím kvartálu loňského roku 35 procent. Zaměřuje se však výhradně na nejatraktivnější lokality v okolí Prahy, Plzně nebo Brna,“ uvedla ve své analýze BNP Paribas.

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu už v Česku přesáhla devět milionů čtverečních metrů. Na konci minulého roku bylo podle realitní poradenské firmy CBRE ve výstavbě celkem 345 tisíc metrů čtverečních, z toho pětina v Praze a okolí.