Pivovar registruje ztráty a snaží se je minimalizovat. V tomto týdnu proto pivovar zastavil výrobu. Dál jede jen stáčení již uvařeného nefiltrovaného piva do PET lahví.

Kromě expedice, skladů a obchodního oddělení je omezena činnost pracovníků pivovaru na minimum. Naplno tak pracuje jen osm zaměstnanců ve sladovně, jejíž provoz omezení nezasáhla. Pokud by pivovar muset omezit i tento provoz, skončila by sladovací sezóna nejspíš již počátkem června. I je však v rychle se měnící situaci velká neznámá. V pracovním procesu je i dalších šest zaměstnanců, kteří se starají o provoz. Zbytek z celkem 30 lidí, je na dovolené, nebo doma a pobírá 60 procent průměrné mzdy.

Přes shora uvedenou situaci má pivovar lahvového piva i toho už stočeného do sudů dostatek. Objem zlatavého moku, který měl ještě před nařízením vlády připravený ke stáčení do sudů, byl 400 hektolitrů. Místo do sudů teď poteče pivo do lahví. A tak se bude v současné době také prodávat. „Snažíme se teď vycházet hospodským vstříc. Zjišťujeme stavy jejich zásob tak, aby nedocházelo zbytečně k procházení trvanlivosti sudového piva,“ řekl jednatel.

„Doba trvanlivosti našich zásob sudového piva je do konce června. Do té doby se situace, jak doufáme, změní a pivo se prodá. Záleží samozřejmě i na spotřebitelské poptávce po uvolnění režimu,“ přemýšlí nad snad blízkou budoucností jednatel pivovaru a odmítá, že by firma nabízela odběratelům před koncem doby spotřebitelnosti pivo za nižší cenu.

„Tohle není o slevě či akci, jde o to, že nám vypadl zásadní distribuční kanál, protože jsou uzavřeny restaurace a hospody. Pokud pivo exspiruje, budeme ho muset zlikvidovat, nemá smysl nabízet prošlé zboží. Kvalita našeho piva je pro nás na prvním místě,“ dodal jednatel benešovského pivovaru Petr Dařílek.

Na Benešovsku ale funguje také další pivovar. Provoz nepřerušil a ani neomezil. Rodinný pivovar Miřetice – Vlčák, totiž produkuje, i proti benešovskému Ferdinandu, který je označován jako pivovar malý, jen nepatrné množství piva. Jedna jeho várka je pouhých 120 litrů.

„Situace, která postihla pivovary se mě vůbec netýká,“ potvrdil Petr Vrabel, majitel Vlčáka s tím, že pivo v lahvích prodává jen mezi známé. „Loni jsem uvařil třináct várek, takže to vychází o něco více, než jedna na měsíc,“ dodal pivovarník Petr Vrabel.