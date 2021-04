Vyladili jej odborníci z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze (VÚPS) a vaří se od konce loňska v benešovském Pivovaru Ferdinand. Protože je nápoj spojen s Ludolfovým číslem, první třetinkové láhve se objevily na trhu příznačně na Mezinárodní den π, tedy 14. března.

„Spolupráce s Matfyzem je pro nás velký experiment, ale nepochybuji, že se vydaří. Receptura piva je rozhodně ojedinělá a také velmi náročná vyžadující poctivou řemeslnou výrobu a kvalitní suroviny. Symbiózu originality a české tradice nepochybně ocení všichni znalci dobrého piva,“ míní jednatel pivovaru Petr Dařílek.

Podle Martina Slabého, vedoucího technologického oddělení VÚPS bylo cílem při vývoji dokázat uvařit spodně kvašené pivo, které vyzní jako takzvaný svrchňák.

„Studené chmelení a použité chmely, jako je Kazbek nebo německý Huell Melon, dodaly Pěknýmu číslu očekávanou chuť. Tu můžeme přirovnat svrchně kvašeným pivům typu IPA. Zatím máme velmi kladné ohlasy, tak uvidíme, jak si tento speciál oblíbí samotní konzumenti,“ dodal výzkumník.

Originální je také grafický koncept Pěknýho čísla, navržený pražským studiem Autority, které zvítězilo v otevřené soutěži mezi 115 dalšími došlými návrhy. Moderní černobílé minimalistické pojetí je podtržítkem mimořádné chuti nového nápoje. „Vždy se snažíme o soulad obsahu a formy. To je jedna z obecných zásad práce našeho studia. Grafický design musí být nápaditý, ale zároveň musí vystihovat daný produkt, musí sloužit věci a oslovovat zákazníky,“ přibližuje základní filosofii studia Autority grafik Jan Pilík.

Nový nápoj identifikují spotřebitelé snadno podle značky „pívO“ v textové i grafické verzi. Právě tato slovní spojení stála na počátku všech úvah o původním pivu Matematicko-fyzikální fakulty UK.

„Všechno začalo slovní a grafickou hříčkou. Brzy jsme si ale řekli, že by originální fakultní pivo bylo hezkým příkladem toho, jak matematika, fyzika a informatika zasahují opravdu do všech oblastí lidské práce a zájmů. Matfyz v oblasti výzkumu dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, takže se z původního vtipu stala poměrně záhy vážnější věc,“ vysvětluje zapojení Matfyzu do procesu příprav a výroby doc. Martin Vlach, proděkan pro PRopagaci.

Receptura unikátního českého speciálu je proto přímo prosycena symbolikou čísla π. Pivo kvasí po dobu zhruba 2π dní, zraje 29π dní a také prochází teplotou π °C. Studené chmelení trvá 9π dní a hořkost nápoje v jednotkách IBU odpovídá zhruba 10π. Podobně bychom mohli pokračovat dále. Složitá technologie zaručuje skvělý výsledek v podobě piva jantarové barvy s příjemnou sladovou lehce karamelovou chutí, doprovázenou silným chmelovým aroma s ovocnými a citrusovými tóny a lehkým nádechem tymiánu.

„Propagace matematiky, fyziky a informatiky prostřednictvím chutí a vůní je podle mého názoru sice dost netradiční, ale určitě může odbourat další předsudky spojené s našimi obory. Pěkný číslo je z mého hlediska dalším srozumitelným argumentem v dlouhodobé společenské diskusi,“ rekapituluje doc. Martin Vlach.

Pěkný číslo zároveň naznačilo další cestu spolupráce mezi Pivovarem Ferdinand a celou Univerzitou Karlovou. Po českém speciálu se rodina produktů pod značkou „pívO“ rozroste o chuťově vyvážené nealkoholické pivo, které obohatí nabídku Kolejí a menz UK.

Pěkný číslo lze koupit ve skle v atraktivním balení 0,33 l nebo půllitrové láhvi. K dispozici jsou současně i KEG sudy v objemu 15 a 30 litrů.