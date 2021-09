Ještě před turnajem jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů na pětici sportovně laděných otázek. Jak odpovídal Pavel Heřman, vedoucí výroby ve společnosti Halex-Schauenberg, ocelové konstrukce?

Váš největší sportovní úspěch?

Jde o to, jaká měřítka jsou pro sportovní úspěch. Já za svůj úspěch považuji to, že se mi povedlo v jedné vesnici u Příbrami, po dvacetiletém trénování a práci, vybudovat mládežnickou základnu, kterou záviděla i města v okrese. Byly tam týmy od předpřípravky až po dorost. Ta práce spočívala hlavně v tom, přitáhnout tatínky, aby se nebáli věnovat se dětem na fotbale. V současné době jsem už jinde, a rozjíždím to znova od začátku.

Turnaj pro týmy z Příbramska a Benešovska se v rámci Zaměstnanecké ligy koná v pondělí 13. září na stadionu Tatranu Sedlčany.

Co děláte pro svou kondici?

Samotné trénování s dětmi je udržování kondice, protože děti si chtějí na trenérovi vyzkoušet, co už umí a jak ho obehrát. Jinak se snažím běhat a chodím cvičit.

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Tady mám jasnou volbu. S Antonínem Panenkou. Jednak je to velice milý člověk, jednak hrál za Bohemku a jednak to v dětství byl můj vzor.

Jaký jste si dali v životě „vlastňák“?

A který myslíte?

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Všem, kteří hrají zákeřně. Fauly do fotbalu patří, to je jasné, ale faulovat zákeřně se opravdu nedělá. A taky všem „bitkařům“.