Paušální daň by mohla být výhodná zejména pro živnostníky s ročním příjmem těsně pod milion korun, kteří neuplatňují daňové slevy. Účetní Martina Straková očekává, že tento způsob vypořádání se s daněmi využijí například relativně dobře vydělávající lidé ve věku kolem padesáti let. „Ale nevyplatí se to například lidem, kteří mají děti, nebo si snižují daňový základ kvůli hypotéce,“ vysvětluje Straková.

Dosluhující ministryně financí Alena Schillerová (ANO) loni před zavedením této novinky neskrývala optimismus. Očekávala tehdy, že o ni projeví zájem asi 120 tisíc živnostníků. Realita ale zůstala mnohem více při zemi, napoprvé se totiž přihlásilo pouze 79 600 živnostníků. Nyní podle Generálního finančního ředitelství dokonce tuto možnost využívá jen 66 200 lidí.

Z celkového počtu 1,08 milionu živnostníků, které v září registrovala Česká správa sociálního zabezpečení, jich tak své příjmy daní formou paušální daně pouhých šest procent. „Rozdíl mezi podanými oznámeními a stále aktivními živnostníky je tvořen zejména lidmi, kteří se rozmysleli a vzali své oznámení zpět, ukončili v průběhu roku svou činnost, nebo kdykoliv během roku nesplnili některou z podmínek paušálního režimu,“ popsala mluvčí Generálního finančního ředitelství Klára Křehlová.

Živnostníci vyčkávají

Místopředsedkyni Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Pavlu Břečkovou malý zájem OSVČ o paušální daň nepřekvapuje. „Mají spoustu práce, a rozhodně neskáčou po každém novém legislativním nástroji. Od státních institucí si udržují odstup,“ uvedla Břečková.

Zejména nyní, po zavedení a následném pozastavení elektrické evidence tržeb a zmatečných vládních příkazech v době koronavirové krize, mohou být živnostníci ostražití ještě víc než dosud. „Podle mě jich hodně vyčkává, jak to bude fungovat v praxi. Nechtějí ale být první, kdo to vyzkouší,“ konstatovala Břečková. Zavedení paušální daně je ale podle ní krokem správným směrem, byrokratických překážek pro živnostníky podle ní ještě zbývá spousta.

Není vyloučeno, že by se do budoucna mohl okruh lidí, kteří se mohou k paušální dani přihlásit, ještě rozšířit. Nová vláda totiž počítá se zvýšením hranice pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun. Už dosluhující kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) před měsícem rozhodl, že Česko požádá Evropskou komisi o výjimku, aby tento limit mohlo zvýšit. Dvoumilionová hranice pro paušální daň by pak rozšířila okruh lidí, pro které může být tato forma odvodů zajímavá.

Přestože by přihlášení k paušální dani mělo osobám samostatně výdělečně činným usnadnit život, ne všechny stíhají platit zálohy včas, tedy do 20. dne v měsíci. K poslednímu listopadovému dni proto registrovala Finanční správa nedoplatek na této dani u bezmála deseti procenta subjektů. „O nedoplatku se s poplatníky komunikuje, a pokud jej nezaplatí ani po vyrozumění, může být neuhrazená paušální záloha vymáhána,“ varuje Křehlová.

Paušální daň: co to je, a jak to funguje



- dobrovolný režim pro OSVČ s ročním příjmem méně než milion korun



- snižuje OSVČ administrativu



- do jediné platby soustřeďuje daňovou povinnost a pojistné na důchodové i veřejné zdravotní pojištění (pro rok 2022 to bude 5994 koruny měsíčně)



- do 10. ledna je třeba přihlásit se na tiskopisu vydaném ministerstvem financí nebo elektronicky



- zálohy musí platit do 20. dne v měsíci



- při splnění všech povinností nemusí podávat daňové přiznání a pojistné přehledy



Zdroj: Finanční správa