/FOTO, VIDEO/ Rekonstrukce Obchodního domu Hvězda skončí jeho slavnostním otevřením zhruba po roce a půl od ničivého požáru v listopadu 2022. První z obchodů by měly otevřít 20. května.

Benešovská Hvězda ožívá, po požáru se obchody otevřou už v květnu. | Video: Zdeněk Kellner

„Zatím předběžně se slavnostní otevření uskuteční dvaadvacátého nebo třiadvacátého května. Definitivně bude jasno až po kolaudaci,“ potvrdil zástupce majitele obchodního domu Hynek Veselý s tím, že už v pondělí 20. května by měli mít otevřeno někteří z obchodníků. Pro ně vytvořili majitelé v rámci rekonstrukce celkem čtrnáct různě velkých prostor. Neobsazené zůstávají před koncem března už jen dva. K těm největším patří místo v přízemí, které využívá znovu od loňského prosince obchod Billa.

Obchodní dům Hvězda zdevastoval požár v listopadu 2022:

Zdroj: Youtube

„Dalším velkým obchodníkem je Wiky hračky, kterému jsme prostory už předali ve středu 20. března,“ sdělil zástupce majitele Hvězdy. Firma si, podobně jako to učinila Billa, ještě před otevřením přizpůsobí prostor v duchu svého designu a zabezpečení. Tak to bude i u dalších nájemců. Do provozu by během následujících zhruba tří týdnů měl být uveden také velký světelný panel na střeše budovy.

Generální zkouška funkčnosti protipožárního systému v prosinci 2023:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Celá rekonstrukce přišla na 135 milionů korun. Investor byl limitovaný tím, že směl budovu pouze uvést do původního stavu. Právě proto se zatím Hvězda nedočkala kompletního zateplení pláště. Částečně ale zateplená byla a je tomu tak i po opravě. I tak bude vytápění interiérů méně náročné než dříve. „Energetická náročnost vytápění budovy bude výrazně nižší, protože vytápění zajistí vzduchotechnika. Stávající kotelna bude díky tomu mít zhruba třetinovou spotřebu plynu, protože bude vytápět pouze Sportbar a asijskou restauraci,“ připomněl Hynek Veselý.

Budova je nyní mnohem bezpečnější

Příčiny vzniku požáru, ke kterému došlo 14. listopadu 2022 stále vyšetřují policisté. Ti postupně vyloučili technickou závadu a nedbalost a ve hře tak už je pouze úmyslné založení ohně. Nyní je budova výrazně bezpečnější, než byla do dne, kdy tam vypukl požár. Je totiž vybavená současnou protipožární technikou napojenou na centrální pult ochrany Hasičského záchranného sboru. Jen tato část výbavy stála vlastníka 20 milionů korun. „Předpokládám, že už tam nikdy hořet nebude,“ řekl Hynek Veselý.