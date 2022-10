Platí to také v benešovském pneuservisu firmy Best Drive. „V těchto dnech jsme schopni přezout kolem pětatřiceti osobních aut za den,“ potvrdil vedoucí provozovny Martin Hruška a dodal, že kvůli tomu mají kolegové na dílně směnu prodlouženou na deset hodin a administrativa, tedy vyřizování objednávek nebo i zboží pro servis, zabere ještě o hodinu více. „Termíny pro přezouvání máme zamluvené do konce října,“ doplnil Hruška.