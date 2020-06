Nový šéf pivovaru chce omezovat spotřebu vody

Z Plzně do Velkých Popovic na Praze-východ – a současně i naopak. Takové stěhování mají za sebou manažeři tamějších pivovarů, patřících do stejné podnikatelské skupiny. Plyne to ze sdělení mluvčího Plzeňského Prazdroje Zdeňka Kováře, který informoval o tom, že novým šéfem velkopopovického pivovaru se stal 44letý Václav Šimek.

Novým šéfem velkopopovického pivovaru se stal 44letý Václav Šimek. | Foto: Plzeňský Prazdroj

„Doposud zastával pozici manažera stáčení v plzeňském pivovaru. Ve funkci střídá Petra Kofroně, který zamířil opačným směrem – a nyní vede plzeňský závod Prazdroje,“ vysvětlil Kovář podstatu změny. Na nové působiště přichází Šimek nejen s tím, že chce uplatnit dosavadní zkušenosti z řízení výroby. Sám připomněl, že ve Velkých Popovicích chce rozvíjet svůj dlouhodobý zájem o snižování spotřeby vody a energií a také se věnovat používání takzvaných udržitelných obalů – tedy takových, jejichž používání má co nejmenší dopad na životní prostředí (a to nejen tím, že je lze snadno recyklovat či využívají již recyklované materiály.) „Chtěl bych taky přilákat nové talenty, abychom společně mohli pivovar ještě více rozvíjet, byť vím, že situace v tomto regionu je složitá,“ odkázal Šimek na konkurenci blízké Prahy, ale i špičkových pracovišť ve středních Čechách. Lidí bez práce už je v kraji přes sedmadvacet tisíc Přečíst článek › O svém vztahu k pivu prozrazuje, že je nejen jeho prací, ale i koníčkem. Dále se vyznal ze vztahu k turistice i cyklistice – a také k rockové muzice. Díky tomu v něm nachází oporu i jeho syn, který má vlastní rockovou kapelu: táta je ochoten pomoci i přispět. „Jsem jejich fanoušek, řidič, bedňák i sponzor,“ svěřil se Šimek. Václav Šimek (44), nový manažer pivovaru ve Velkých Popovicích



- Absolvoval kromě oboru pivovarství a sladařství na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ještě MBA program na The Open University Business School ve Velké Británii. Nyní dokončuje dálkové studium obalových materiálů a technologií na michiganské státní univerzitě v USA.



- Pracovat v Prazdroji začal již při studiu v Praze; v rámci tréninkového programu. Po škole nastoupil do plzeňského pivovaru na pozici technologa výroby piva a následně tam prošel několika pozicemi.



- V plzeňském pivovaru pracoval i jako manažer výroby, hlavní inženýr starající se o energetiku, údržbu a investice – a posledních osm let zastával pozici manažera stáčení.



