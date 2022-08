„Sídlili jsme na Florenci a byli jsme zásadně zasaženi. Poslední večer před povodní jsme doufali, že je situace v pořádku, o čemž ujišťoval i tehdejší primátor, o den později už jsme neměli kam přijít,“ komentuje ředitel společnosti Next Jaroslav Pecka.

Do práce na člunu

Chodník před firmou měl být hranicí stoleté vody, zaměstnanci na něj pro jistotu naskládali několik pytlů s pískem. Ve spodní části tehdejšího sídla Nextu byly sklady hotových výrobků, polotovarů, drahých věcí, archiv a montážní sklad.

„Druhý den jsme jeli na magistrálu a dívali jsme se na tu obrovskou potopu. Potom jsme se na nafukovacím člunu dostali k firmě,“ zmiňuje Pecka.

Kombajnista vzešel z pivní alchymie. Osmička z Hané má obrovský úspěch

Next tehdy při povodních přišel o spoustu zboží i o kanceláře, škody byly milionové. „Částku už si přesně nepamatuji. Každopádně nám tam netekla žádná čistá voda, dokonce se tvrdilo, a proto jsme nedostali nic z pojišťovny, že do Karlína voda vtrhla kanály. Takže zátopou, my jsme ale byli pojištěni na povodeň,“ vysvětluje Pecka.

Změny uvnitř společnosti

Společnost byla najednou paralyzovaná, všechno museli vyrábět znovu. „Provoz jsme nepřerušili na rok, ale třeba na měsíc, nevěděli jsme, co máme dělat, zatopilo nám to servery. Přesunuli jsme se do malinkých kanceláří ve Vysočanech, kde nás sedělo třeba deset,“ popisuje Pecka.

Krizová situace ukázala také charaktery lidí. Někdo chtěl se společností pokračovat dál, jiní lidé se s ní rozloučili. Povodně také odhalily, kde má firma slabá místa, a tak tragická událost pomohla ke změnám uvnitř společnosti.

Úspěšná studentská firma z Prahy cílí na transsexuály. Získala cenu v zahraničí

„Od té doby jsme nabrali jiný kurz a začalo se nám trochu víc dařit. Ale chvíli to trvalo,“ vypichuje Pecka a pokračuje: „Peníze, čas a úsilí, které jsme tomu věnovali, to je pryč, na druhou stranu všechno špatné je pro něco dobré, posun pro firmu to mělo. Spojili jsme se, bojovali proti živlu, který nebylo možné předpokládat, snažili jsme se vše táhnout dál.“

Hlavním artiklem Nextu jsou bezpečnostní dveře, mají však také folie, mříže, ocelové dveře či zárubně. Jde o ryze českou firmu, ze dvou otců zakladatelů už ale nezůstal ani jediný, Next prodali společnosti, která vyrábí interiérové dveře a portfolio firmy se rozšířilo.