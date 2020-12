Přetlak zájemců nad možnostmi zařízení je zapříčiněn přísnými pravidly, která znovuotevření provázejí. Do lokálu personál nevpustí každého, byť tam místa bude dost, ale prakticky každého druhého bude muset odmítnout. „Kapacitu můžeme zaplnit jen z poloviny,“ vysvětlila Lenka Ptáčková. „U nás je to šedesát míst,“ upřesnila.

Restaurace U Kovářů se už samozřejmě na otevření připravuje několik dnů, proto jsou její sklady a sklepy plné potřebného zboží. Jídlo si tak zákazníci budou moci vychutnat i s točeným pivem, které si až do otevření mohli nakoupila pouze z okénka. „Moc se těšíme a pevně doufáme, že už hospody znovu nezavřou,“ dodala Lenka Ptáčková.

Obdobně reagoval také Bohumil Zima z benešovského Švejk restaurantu U Zimů. Tam ale žádné rezervace dopředu nebrali. „Uvidíme, jak se to vyvrbí,“ přiznal Bohumil Zima. „Nikdo neví, jak to bude. Každopádně jsme staré zásoby piva prodali a to, co jsme nestihli, si odvezli zpátky do pivovaru. Právě dnes nám přivezli pivo nové,“ dodal s tím, že zboží pro přípravu pokrmů tentokrát odebrali od dodavatelů méně právě kvůli nejistým výhledům. „Nechtěl bych, aby nám to zůstalo, kdyby nám za čtrnáct dní hospody zase zavřeli,“ vysvětlil.

Své zákazníky, a to jak ženy, tak kvůli sestřihu a úpravě vousů vyhlíží také Jitka Janáčová z kadeřnictví v benešovské Táborské ulici. „Naši zákazníci jsou zvyklí se objednávat telefonem a tak to je i nyní, před novým otevřením,“ potvrdila kadeřnice.

S nějakou do extrému vyhnanou provozní dobou do noci ale nepočítá. „Budu mít nejspíš otevřeno o něco déle a pracovní dobu uzpůsobím potřebám objednaných zákazníků,“ vysvětlila s tím, že to všechno vyplývá podle objednávek a jejích možností. Jak potvrdila, někteří ze zákazníků si na situaci započatou během první koronavirové vlny zvykly a druhé pokračování už příliš neřeší. „Zvlášť ti, kteří jsou zvyklí ke kadeřníkovi chodit pravidelně situaci nesli poměrně těžce,“ dodala.