„V rámci projektu jsme pořídili řadu technologií, díky kterým se převážná část vzniku dláta v našich provozech automatizuje a robotizuje. Hlavním výstupem je propojení softwaru s výrobními stroji i s nevýrobními technologiemi a následná optimalizace celého výrobního procesu,“ říká Karel Ježek, většinový společník bystřického Narexu.

Tím nejdůležitějším krokem bylo pořízení robotizovaného pracoviště CNC brusek, na kterých vyrábějí výsledné finální tvary čepelí pro plochá dláta. „Máme kompletně dokončená tři plně modernizovaná pracoviště s bruskami, dále jedno s hrubovacími bruskami a automatizovanou úpravu povrchu dřevěných rukojetí na dláta,“ doplňuje Karel Ježek.

„Součástí dotace je i zastřešení dohledu na jednotlivá pracoviště kamerovým systémem a doplnění datovou analytikou. Počítáme také s dalším zkvalitněním výrobního procesu, kde je potřeba po nabroušení dláta ocelovou čepel spojit s dřevěnou nebo plastovou rukojetí, což bude další nové pracoviště,“ popisuje ředitel Narexu Bystřice Marek Kocáb.

Dokázali zvýšit export

V současné době se firmě podařilo zvýšit podíl exportu. „Ještě nedávno jsme vyváželi čtyřicet procent produkce do zahraničí, nyní je to kolem pětasedmdesáti procent. Exportujeme především dláta a řezbářský program,“ podotýká ředitel Kocáb. Dláta z Narexu míří do Kanady, USA, Austrálie, Japonska, Mongolska, Brazílie, Taiwanu, Jižní Afriky i na Nový Zéland a v podstatě do celé Evropy. „Dokázali jsme se prosadit i na trhu v Číně, kam dodáváme truhlářská i řezbářská dláta, rašple, pořízy a teslice. Naše výrobky jsou tam ve velmi dobré pozici,“ podotýká Kocáb.

Ředitel současně přiznává, že novinky v tomto oboru se hledají a prosazují velice těžko. I přesto se najdou. „Naší poslední novinkou je takzvané kryodláto, kterému jsme dali jméno podle prvorepublikového zakladatele zdejší továrny – Richtera. Tento nástroj prošel kryogenním kalením, což je postup známý už z dob našich dědečků, kteří kalili rozžhavenou ocel v bloku ledu. Dnes je to už moderní technologie, kdy led nahrazuje dusík. Výsledkem je, že ocel je daleko houževnatější a nese si vyšší známku tvrdosti. Ostří takového kryodláta, které je správně nabroušené, vydrží podstatně déle a není třeba ho tak často brousit. Je to jednoznačně bezkonkurenční dláto, v Evropě je nikdo nevyrábí. Další výrobce je pouze v USA,“ popisuje novinku Marek Kocáb.

Inovovali šroubováky

Narex loni také přišel i s inovací v sortimentu šroubováků. „Jde o nástroje používané v elektroprůmyslu. Novinka se vyznačuje tím, že izolovaný dřík je ve stejném průměru jako celá pracovní část šroubováku. Výsledkem je, že se takto dostanete do větší hloubky svorkovnice, než s původní verzí,“ podotýká ředitel Kocáb.

Výrobky Narexu testují zahraniční řemeslníci třeba z Polska, Anglie i Ameriky. „Necháváme se inspirovat jejich radami a také je využíváme pro testování. Pro nás je to velká výzva, vyjít jim vstříc. Při vstupu na americký trh nám třeba hodně pomohlo, že jsme zhruba před šesti lety v nezávislém testování v odborném časopisu zaměřujícím se na dřevozpracující průmysl zvítězili v kategorii poměr, cena, výkon,“ dodává majitel Narexu Ježek.

Řemeslníci umí ocenit kvalitu našich dlát, je přesvědčen Karel Ježek

Před třemi lety se Karel Ježek rozhodl koupit výrobce ručního nářadí, firmu Narex v Bystřici u Benešova. Přitom je už vlastníkem společnosti Mikov v Mikulášovicích na Děčínsku, jejímž dominantním výrobním sortimentem jsou světoznámé nože. Patří mezi ně i legendární rybička. Ta je pro Karla Ježka srdeční záležitostí.

Karel Ježek, většinový majitel Narexu BystřiceZdroj: se svolením Karla JežkaProč jste se rozhodl koupit Narex?

V prodeji drobného průmyslového zboží vidím velký potenciál jak u nás, tak v zahraničí. A protože firma Mikov je úspěšná ve výrobě a prodeji kancelářské techniky, spojovacího materiálu a zejména nožů, bylo doplnění portfolia firem o výrobce ručního nářadí logickým krokem. Výroba dlát a nožů je velmi technologicky podobná. Proto díky tomu, že je Narex Bystřice nyní součástí naší skupiny, otevírají se nové možnosti ve výrobní kooperaci, marketingu, obchodě nebo v technickém úseku.

Nelitujete tohoto kroku?

Tak to v žádném případě! Naopak, považuji to za skvělé rozhodnutí.

Jak si vlastně Narex hledá v zahraničí odběratele?

Máme portfolio zákazníků, kteří nám jsou dlouhodobě věrni. Narex byl v minulosti v situaci, kdy poptávka výrazně převyšovala možnosti výroby. Po zavedení částečné robotizace výroby se trend obrátil. Dnes jsme schopni objednávku pokrýt v řádu čtyř týdnů. Dříve se na ni čekalo i sedm měsíců.

Kolik lidí pracuje v bystřickém výrobním závodě?

Máme asi sto třicet zaměstnanců. Přesto, že je část procesu robotizována nebo automatizována, stále je výroba postavena na pracovních postupech, v nichž je šikovná lidská ruka nenahraditelná. Řada lidí je v závodě už od dob získání výučního listu, pracují tady rodiny, příbuzní, většinou lidé z městysu a blízkého okolí. Zajímavé je, že jsou tady ti, kteří vynikají ve svém řemeslu, ačkoliv ho nikdy nevystudovali. Třeba náš nejlepší kovář je vyučeným truhlářem. Náš nejstarší zaměstnanec je dvaasedmdesátiletý nástrojař, který je v Narexu už od vyučení. Celá výroba je vlastně postavená na dovednostech lidí. Třeba brousit řezbářské dláto se tu učí půl roku, teprve pak jsou brusiči připraveni pro výrobu. Každý kus od nás je doslova řezbářský originál, je to o umu daného člověka.

Vy jste získali na projekt Robotizované pracoviště na výrobu dlát evropskou dotaci ve výši téměř 14 milionů korun. Pokud byste dotaci nezískali, celý projekt byste zastavili?

Rozhodně bychom projekt nezastavili, protože k udržení konkurenceschopnosti jsou investice do robotizace naprostou nutností.

Tahle dotace nebyla jediná, se kterou tu v Narexu žijete, že?

Daří se nám získat i evropské prostředky na další projekt. Máme schválenou dotaci v rámci výzvy Úspory energie na modernizaci ohřevu kovací linky a úspornějšího kompresoru. Také máme podanou žádost o dotaci ve výši 470 tisíc eur v oblasti Cirkulárního hospodářství. V jeho rámci budeme schopni z brusného kalu, který nyní draze likvidujeme jako nebezpečný odpad, díky nově instalovanému filtračnímu zařízení tento kal vysušit a získat z něho až 90 procent železa, jež obsahuje. Tím pádem z původně nebezpečného odpadu získáme druhotnou surovinu, která bude dále využívána. Velkou přidanou hodnotou tohoto projektu je snížení negativní zátěže na životní prostředí. Dále máme předložený projekt na fotovoltaickou elektrárnu, která pokryje svojí produkcí celou energetickou spotřebu výroby, což by nám mělo výrazně pomoci v rámci cenové politiky našich výrobků.

Vy sám používáte výrobky Narexu? Který máte nejoblíbenější?

Samozřejmě používám, protože jsem technický typ a neustále něco doma kutím a vyrábím. Ale je to tak trochu jako s dětmi. Když jich máte víc, těžko můžete říct, které máte nejraději. Všechny milujete, a přesto každé trochu jinak.

Co je podle vás chloubou bystřického Narexu?

Největší chloubou je pohled na široký sortiment našeho řezbářského nářadí. To je doslova pastva pro oči.

Takže v dnešní nelehké době jste se situací v Narexu spokojen?

Ano, vždyť říjen byl z hlediska tržeb Narexu rekordní. Víte, říkám, že každý správný kluk musí mít v kapse náš nůž rybičku. A každý správný řezbář by měl mít naše dláta. Proč? Jednoznačně proto, že jsou kvalitní.

