ELI Beamlines zve experty z celého světa, jimž nabízí kapacity svých zařízení v rámci výzkumného programu pro aplikace v molekulárních, biomedicínských a materiálových vědách. Konkrétně v rámci koronavirového bádání jim může zajistit rychlý přístup k experimentálnímu klastru pro pokročilou ultrarychlou optickou spektroskopii a rentgenovou difrakci.

Umožní to podpora z Evropské komise – DG Regio (tedy jejího Directorate General for Regional and Urban Policy; generálního ředitelství pro evropskou a městskou politiku). Projekt dolnobřežanského laserového centra se stal nejúspěšnějším z českých záměrů v rámci soutěže Regiostars 2020, kterou tento orgán Evropské komise vyhlásil. Deníku to sdělila Petra Miterová z agentury Neopublic.

„Nejúspěšnější projekty byly vyhlášeny v rámci Evropského týdne regionů a měst,“ poznamenala. S tím, že mezi výzkumnými týmy, jež v Dolních Břežanech působí, zatím není žádný, který by už pracoval přímo na vakcíně. „Program je vypsán nově,“ vysvětlila.

Věda pro techniky i lékaře

ELI je mezinárodní projekt, který zahrnuje tři špičková laserová pracoviště v zemích střední a východní Evropy; vedle České republiky jsou další v Maďarsku a Rumunsku. Navzájem se odlišují lasery, jimiž jsou vybavena, a tím i zaměřením na jiné typy experimentů. Dolnobřežanské centrum za 7,5 miliardy korun, z čehož 85 procent poskytla Evropské unie a zbytek financoval stát, má čtyři laserové haly a šest hal experimentálních.

Laserové systémy jsou schopny fungovat ve vzájemné součinnosti, upozornil hlavní manažer výzkumného centra Roman Hvězda – s tím, že toto unikátní propojení umožňuje zcela nové typy experimentů i projekty zahrnující interakci světla s hmotou. A to jak v rámci základního výzkumu, tak i aplikované vědy.

Využití vysokovýkonných laserových systémů může být rozmanité – například ve fyzice, biomedicíně, laboratorní astrofyzice, ale i v řadě dalších oborů. Praktické využití mohou mít získané poznatky například pro šetrnější léčbu rakoviny, vývoj zdravotnických přístrojů nebo testování nových materiálů. Avšak třeba i pro laboratorní bádání na úrovni simulaci dějů uvnitř hvězd nebo zkoumání historie vesmíru.

ELI Beamlines funguje jako uživatelské centrum – čas pro experimenty na svých technologiích tedy poskytuje vědeckým skupinám z celého světa na základě jimi předložených návrhů. Jednou z aktuálních příležitostí je právě výzva na covid-19.