„Jen v ČR je předběžný odhad ztrát kolem 40 bilionů korun?“ uvedl Vladimír Kravjanský v mailu, který rozeslal stovce podnikatelů z Benešovska a přidal v něm i radu, jak by se právě teď měli zachovat. „Posílám první vlaštovku v podání úvěrů Covid - podle mě zcela nedostatečnou, ale budiž alespoň něco na začátek," dodal.

Dopis předsedy Okresní hospodářské komory v Benešově

Vážení členové, nikdy jsem si nepředstavoval, že se dostaneme do tak svízelné situace, jako teď, a to nejenom v ČR, ale celosvětově. Je zcela evidentní, že to má a bude mít následky na všechny z nás.

Co se týče podnikatelů, je teď nejdůležitější myslet racionálně a logicky. Jenom v ČR je předběžný odhad ztrát kolem 40 bilionů korun za pár týdnů státních nařízení - uzavření hranic a karantény.

Jak sleduji tento vývoj, mám pro Vás pár doporučení, z titulu krizového manažera. V minulosti jsem byl zaměstnán vždy pro to, abych řešil „nevyřešitelné“ problémy. Takže pojďme na to:

1. kolo - Realizace stavu

Je zjevné, že všechny vlády po celém světě se budou muset zabývat „sanováním“ (náhradou) ekonomických dopadů.. My se budeme zabývat jenom ČR.

Musíme si uvědomit základní pravidlo, a to je, že nařízením vlády (kde hrozí vládě sanovat ztráty, jsou dané vyhlášením).. co to znamená – když ukončení výroby ve škodovce bylo nařízeno vedením firmy – tak tím pádem následné sanování (náhrada) vládou se asi konat nebude)…

Nejjednodušší prokazatelnost ztráty je přes „výplatní pásku“.. Buďte obezřetní v tomto vykazování.. Zisk versus ztráta se mnohem hůř dokazuje, takže pozor… Myslím si, že v tomto sektoru můžou uspět jenom aerolinky a následně hotely a stravovací zařízení.

2. kolo - A co dál

Due diligence – uchovat si potřebné doklady, které dokazují ztráty způsobené vládními opatřeními. To znamená, zrušení akcí, zrušení objednávek atd.. bez toho to asi nepůjde..

Jestli jsem v situaci, kde mé „osobní“ náklady převyšují náklady režijní, hledám cestu „částečného“ úvazku, jestli toho člověka budu potřebovat v budoucnu.. (nezavírám si dveře).

Každá vláda se bude bránit – nebude chtít nic vyplácet – každá vláda se bude chtít vyvléct zodpovědnosti a tomu se fakt nedivím, a to z důvodu obrovských ztrát..

Protože je moc brzo na „zúčtování situace“, počítejte s dlouhým prodlením…

Vladimír Kravjanský

předseda představenstva

Okresní Hospodářská komora Benešov