Jen tak si létají a skoro by se chtělo říci, že je nic netíží. Opak je ale pravdou. Více než gravitace je k zemi táhne současná koronavirová krize. „Chod naší firmy se změnil z minuty na minutu. Jeden den jsme plánovali zakázky na rok příští rok, a hned druhý počítali letošní ztráty,“ přiznal Michal Markovič, jednatel a ředitel letecké školy F air, která má jednu ze základen na Letišti Benešov, což je aerodrom u Nesvačil, osady spadající pod město Bystřici.

Výcvik na leteckém simulátoru Letecké školy F air v Nesvačilech na Letišti Benešov. Foto: archiv F air | Foto: archiv F air

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE Nenadálá situace vyvolala adekvátní reakce. Vláda vyhlásila řadu opatření a další, vlastní, přijal také F air. Vedle těch klasických, jako je nošení roušek, rukavic a dezinfikování rukou i předmětů a místností, nebo kontrol tělesné teploty, je to například i úplné oddělení zaměstnanců od studentů. Ti jsou od veřejnosti zcela separovaní na kampusu a letišti a pouze dva z každé skupiny firma vozí na nákupy potravin. V rámci možností si firma zajišťuje také vlastní dopravu svých zaměstnanců. To život společnosti komplikuje a brzdí, přesto opatření vnímá Michal Markovič jako smysluplná. A za to, že s firmou úřady a Ministerstvo dopravy ČR komunikují racionálně a vycházejí jí vstříc, děkuje. Na letišti Benešov je instalovaný také letecký trenažér. Na němž se budoucí dopravní piloti z desítek zemí světa učí zacházet s velkými letouny. Mezi studenty mají zhruba stejně velké zastoupení ti z Asie – Kazachtánu a Číny. I oni cvičí na simulátoru, ale převážnou část výcviku tráví ve skutečných letadlech. Poslední velká skupina dorazila ke studiu v F airu loni v listopadu, menší pak letos v lednu. Tito studenti dál cvičí a až skončí, odjedou domů. Spoléhám na to, že mě uživí manžel, říká podnikatelka Přečíst článek › „Další dvě skupiny z Číny ale nepřijely a už nepřijedou. Pokud se neotevřou hranice pro zahraniční studenty, kteří k nám jezdili také například z Israele nebo Ománu, obáváme se příštího roku. Za hranicemi nám zůstalo i mnoho individuálních studentů, kteří jsou uprostřed výcviku a netušíme, kdy se budou moci vrátit,“ přiznal Michal Markovič s tím, že nemožnost nabírat další studenty připravila firmu až o třetinu tržeb. Potvrdil rovněž, že v případě, že by studentu nepřijeli v létě a na podzim, není vyloučeno, že firma zasáhne do své struktury a bude ještě více redukovat náklady. „Bohužel již včetně odměn zaměstnancům,“ upozornil ředitel. Zaměstnanci v současné době, například kvůli zavřeným školám, čerpají ošetřovné na děti nebo pracují z domova. Koronavirus jim také změnil pracovní dobu a pro jistotu slouží v protisměnách. Pivovar Ferdinand supluje zavřené výčepy hospod Přečíst článek › Přes vše, co zaznělo výš, je podle ředitele F airu Michala Markoviče firma stále „nad vodou.“ „Zatím jsme stát o nějaké finanční kompenzace nepožádali. Díky mnoha přijatým striktním opatřením to zvládáme,“ řekl, ale připustil, že žádost o podporu není úplně vyloučená. Důležité pro další život F air je totiž včasné otevření hranic, což by umožnilo během několika týdnů či málo měsíců příjezd zahraničních studentů. To platí nejen v letectví. Jde o studenty ze všech vysokých škol. „Pro nás je to opravdu klíčové. Jsme ochotni udělat pro povolení příjezdu dalších studentů maximum. Létalo by se za těch nejpřísnějších hygienických opatření, jako je tomu i dnes. Pokud by studenti přijet nemohli, bylo by to pro nás skutečně zničující,“ přiznal Michal Markovič.

Letecká škola F air v Nesvačilech