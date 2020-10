„První restrikce byla rána z čistého nebe. Teď jdeme každý den do práce s obavou, co nového si na nás vláda vymyslí,“ potvrdila Veronika Bubeníková, majitelka benešovského Švejk restaurantu U Zimů.

Obava pramení právě z nejistoty. Ta se totiž na hony míjí s plánováním. „Nevíme, jestli máme vůbec nakoupit zboží, z něhož každý den vaříme. A to samé platí i o pivu,“ posteskla si restauratérka.

Obdobně zhodnotil situaci i provozní vlašimské restaurace U Blanických rytířů Vladimír Kout. „Z první vlny krize jsme se poučili, v objednávkách jsme proto raději opatrnější. Horší ale je, že lidé ruší svatby, narozeniny nebo setkání spolužáků. Chodí se teď především na večeře, a zejména o víkendech,“ sdělil provozní.

Dalším aspektem koronakrize je obava starších z nákazy. A nejjednodušší věcí, kterou pro uchování zdraví mohou udělat, je zůstat doma. Přeneseno na restaurace - raději ani nejít na pivo. Ta tam je ale také doba, kdy se v hospodách hromadně sledoval fotbal.

„Naši hosté se těší na zápasy českých celků, jenže utkání evropských pohárů začínají až před devátou večer. Už v deset ale musíme naše hosty z lokálu vyhodit,“ popsala Veronika Bubeníková s tím, že vládní nařízení nejen z tohoto pohledu nemají žádnou logiku.

S nejistotou se potýká i Jiří Stibůrek, majitel konopišťské restaurace s hotelem Nová Myslivna a sousedního penzionu. „Restauraci s hotelem už jsme raději zavřeli. V provozu máme už jen penzion. I tam je ale návštěvnost strašná,“ přiznal benešovský podnikatel s tím, že ubytování tam vyhledávají nyní zejména lidé na služebních cestách.

„Obecně jsou našimi hosty lidé mladší. Ti starší se obávají nákazy,“ zhodnotil Jiří Stibůrek, podle něhož situace vyústí v masivní zavírání hotelů a restaurací. „Tuším, že to postihne až polovinu zařízení,“ míní.

Dopad krize bude podle něj navíc trvalý a ze zkrachovalých hotelů se stanou bytové domy nebo zařízení pro seniory. „Místo stravování v restauracích chodí lidé v USA i západní Evropě stále častěji do fastfoodů. A totéž se děje pomalu i u nás. Do restaurací Američané chodí jednou za čtrnáct ní a ne jako my, ob den,“ připomněl Stibůrek, který vychází z osobních zkušeností z pobytu za „Velkou louží.“

A totéž se prý dotkne i konzumace piva v restauracích. „Přijde doba, kdy se tam vypije jen jedno pivo z deseti. Zbytek zkonzumují lidé doma,“ dodal Jiří Stibůrek.