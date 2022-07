„Destiláty i kvalitní umění na rozdíl od nás nestárnou, vyzrávají. Je v nich fixována a konzervována doba jejich vzniku a um i záměry autorů. Tato edice je i pokusem nabídnout tyto lahve sběratelům umění i destilátů. Je to i snaha zařadit ovocné pálenky do investiční kategorie. Myslím, že si to zaslouží,“ řekl Zdeněk Musil.

V oblasti destilátů dominují v tomto směru whisky a rumy. Ale součástí naší národní kultury jsou právě ovocné pálenky. „Mrzí nás, že v tomto směru stále pokulhávají. Snažili jsme se i o originální kvalitní láhev a nápadité použití oboustranných etiket. Jsme velmi zvědaví na jejich další cestu a věříme, že budou přinášet radost, přátelství a porozumění,“ dodal Zdeněk Musil.

Na vzniku etiket podíleli výtvarníci Jiří David, Jiří Slíva, Jiří Votruba, Vlastimil Třešňák, Antonín Střížek, Erika Bornová, Jiří Kovanda, Tomáš Císařovský, Petr Nikl a Michael Rittstein.