„Někteří ale nic neukážou, zůstanou a my je neobsloužíme,“ uvedla jedna z barmanek a kývnutím hlavy ukázala na čtyřčlennou skupinu hostů. „Potvrzení má jen jeden a ten si objednal. Pak sám obsloužil své spolustolovníky,“ dodala s tím, že se dostala i do situace, že na výzvu host opáčil stejně. „Tak jsme si ukázali navzájem bezinfekčnost,“ zasmála se.

Přijdeme o hosty, bojí se restauratéři

Podobně si počínají i v restauraci U Kovářů. „Postupujeme podle propozic,“ řekl provozovatel Jiří Mašata. „Když se host posadí, vyzveme ho, a když se neprokáže, neobsloužíme ho,“ řekl a při dotazu, jak nové nařízení vnímá, se jen hořce pousmál. „Zároveň upozornil, že do divadel se smí bez omezení, avšak na pivo, nikoliv. „Obávám se, že nám to zase vezme hosty,“ dodal.

V restauraci U Zlaté hvězdy postupují totožně. „Zeptáme se na doklad a je to. V cizině je to normální a nikdo se nad tím nepozastavuje,“ tvrdí provozovatel Roman Zima. Osobně doufá, že hosté tuhle otázku také řešit nebudou a že jsou natolik zodpovědní, že bez potvrzení nepřijdou.

Obecně se ale Zima domnívá, že současné nařízení není řešením, dlouho nevydrží a nahradí ho jiné. Tuší však, že přesto restauracím přinese další pokles počtu hostů. „Nařízení je postavené na hlavu. Ať chodí hygiena s policisty. Je to přehazování práce státu na nás,“ dodal.

Jsou kontroly zákonné?

Jinak k situaci přistupuje Švejk restaurant U Zimů. Jeho provozovatelka Veronika Bubeníková uvedla, že franšíza „švejkovských“ restaurací vydala informaci jak správně postupovat.

„Kontroly jsou nezákonné a správní zákon nám neumožňuje potvrzení od hostů vymáhat,“ cituje z dokumentu. „Mohli bychom kvůli tomu čelit žalobám. Proto máme vyvěšené oznámení, kde stojí, že hosté vstupem berou na vědomí, že splňují podmínky vyhlášky a mají vše v pořádku,“ vysvětlila Bubeníková.

„Přitom by stačilo, aby u vchodů na náklady státu instalovali čtečky. Tohle nařízení už mě ani nepřekvapuje. Do obchodu, nebo k lékaři lidé mohou, ale do hospod ne? Dvojí metr není správný,“ domnívá se.

Nakonec ale i tam hosté ukazovali obsluze mobily s potvrzením.