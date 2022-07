„Soukromé podnikání mě lákalo, od roku 1990 jsem příležitostně poskytoval ekonomické poradenství kamarádům podnikatelům a získal jsem tak zprostředkovaně určité zkušenosti a představy. A tak na počátku roku 1993 jsem přešel plně do soukromé sféry podnikání. Na Poldovku ale vzpomínám s láskou, byla pro mne ohromnou školou a, ačkoli to dnes zní trochu neuvěřitelně, byla do značné míry jedním z ostrůvků kapitalistických metod řízení uprostřed socialistické ekonomiky,“ ohlíží se.

Ve zmíněném roce 1993 byl nejprve spoluzakladatelem a následně spolumajitelem firmy Vagnerplast. Od plastových van, sprchových koutů a podobného sortimentu to k dveřním výplním není až tak daleko. VP trend byl tedy založen v roce 1998 jako sesterská firma Vagnerplastu.

„Původně se zaměřovala na oblast sanitárních výrobků a na oblast výroby oken a dveří. Výroba dveřních výplní byla nejmenším provozem firmy, do určité míry experimentem. Koncem roku 2000 koupil zahraniční zájemce Vagnerplast a rozhodující část firmy VP trend. Zbyla výroba oken a dveří a výroba dveřních výplní, o které neměl kupující zájem. Výroba dveřních výplní mi připadala jako dobrý, perspektivní nápad a od počátku roku 2001 jsem ji proto převzal včetně názvu firmy,“ říká Obyt.

Za více než dvě desítky let ve firmě nezažil převratné změny vkusu u zákazníků, i když v uplynulých deseti letech přešel jejich zájem od klasických tvarů s ornamentními rámečky k moderním hladkým designům. Ovšem v poslední době se tento trend zastavuje. Jako většina podnikatelů i on je profesně „postižený“.

„Každou chvíli se přistihnu, jak okukuji dveře a jejich výplně, kudy chodím. Párkrát se mi stalo, že jsem se zaujetím koukal na dveře a domácí paní jsoucí před domem si s větším či menším pohoršením myslela, že okukuji její půvaby,“ usmívá se.

Nejdivnější zakázka

Z nepřeberného množství zakázek pan Richard vzpomíná na několik desítek výplní do Německa, kde kombinace bezpečnostních, tepelně izolačních a zvukově izolačních požadavků se vzájemně takřka vylučovala, ale řešení se nakonec našlo. „Nejdivnější zakázka nebyla ani tak divná sama o sobě, jako to, že jsme o ní věděli, že plastová výplň je určena k instalaci do dřevěných rámů, což je v oboru výroby oken a dveří dost nesmysl, ba co víc, cosi jako kacířství. Ovšem zákazník na takovém řešení trval.“

Když se kladenský podnikatel zamyslí nad otázkou, co ho na podnikání nejvíce baví a co štve, má jasno: „Baví mě zatím skoro všechno, jenom mě některé věci dokážou naštvat. Například brutální a divoký růst cen vstupních materiálů a energií. Navíc některé materiály nejsou dosažitelné, nebo se velmi těžko shánějí,“ přiznává.

Pomáhají i synové

Richard Obyt měl v začátcích podnikání velké pochopení u manželky a má ho stále. Může podnikat v klidu i díky tomu, že už má v rodině pokračovatele. Starší syn Stanislav (40) je šéf obchodu, mladší Michal (38) šéfuje výrobně-technickému úseku. Prý si spolu rozumí.

„My na sebe nekřičíme, jsme dospělí chlapi, jen občas něco zdůrazním. Ale o firmě se občas hádáme, bez diskuse to nejde. Pokud je to ale možné, debatujeme o práci jen v práci,“ dodává Obyt.