Mezi těmi, kdo vládu kritizovali, patřil Janeček k nepřehlédnutelným: postavil se do čela. Chystá nové protesty nyní, když vláda ve čtvrtek 11. května vyhlásila rozsáhlý program úspor spojený s řadou změn? Patří k nim také zvýšení daně z přidané hodnoty u stravovacích služeb z deseti na dvanáct procent – a přesunutí čepovaného piva do 21procentní sazby.

Nevím, co bychom měli dělat

„Po pravdě už nevím, co bychom měli dělat,“ odpověděl Janeček na otázku, zda opět stane v čele protestů – pokud se tedy nějaké chystají. Ale nebylo by divu: už ve čtvrtek odpoledne Deník zaznamenal obavy, že nynější kroky vlády mohou zasadit citelný úder zvláště hospodské kultuře na venkově. Janeček ale míní, že protestní akce by tentokrát nic nevyřešila: „Teď nic chystat nebudeme.“

Daňové úpravy tak, jak byly představeny, podle něj spíše než ke konsolidaci státních financí povedou k roztočení inflační spirály. A ve všeobecném zdražování se lidé budou vzdávat toho, co si mohou odříci nejsnáz: zábavy, kina, dovolené – a návštěv restaurací. Pro jejich provozovatele to podle Janečkových slov bude další rána – přičemž Deníku řekl, že stále čelí tomu, co v koronavirovém období zasela vláda minulá. „Tehdy jsem varoval, že následně budeme čelit epidemii bankrotů, chudoby a nezaměstnanosti,“ konstatoval.

Někteří přicházejí i o střechu nad hlavou

Janeček míní, že současná vláda měla hned po svém nástupu pomoci jednatelům, kteří často ručili za úvěry svém majetkem – a nyní někteří přicházejí i o střechu nad hlavou: prý „padají jak mouchy“. Navzdory tomu, že v minulosti sám býval politikem ODS, ke krokům současného kabinetu vedeného premiérem z této strany má výhrady. Z pohledu podnikatele vidí jako problém klesající kupní sílu, „nesmyslně drahé“ energie s cenami nad průměrem EU, což se mělo řešit zásadními opatřeními – a místo toho přichází zvyšování daně a roztáčení inflační spirály.

Jako řešení vidí Janeček kroky, které by vzešly ze srovnání s Evropou. A v tom, že politici šetřit začnou s „úspornými balíčky“ u sebe. „Praha má 57 městských částí, tedy i tolik starostů – a Mnichov 22,“ poznamenal. Zaráží ho třeba i podíl Pirátů, kteří jsou svými platy napojeni na státní rozpočet. Jako podnět k úsporám nabízí třeba revizi dotací pro neziskovky nebo i investic do zbraní. Ale také sjednocení postupu, když se zdá, že dvě státní instituce, konkrétně vláda a Česká národní banka, vlastně jdou proti sobě. Zdražit lidem život podle Janečkových slov nepovede k ničem jinému než k recesi.

Chybu nynější hostinský a pivovarník vidí k tom, že s úspornými programy nezačala nynější vláda hned, jak se dostala k moci. Nicméně prý nelze ukazovat prstem jen na nynější vládu, ba ani na tu minulou. „Nejde jen o jejich chyby: na vině jsou všechny vlády od doku 2010,“ shrnul své výhrady. Nyní firmy označuje jako „vycucané“ – a jestliže se jde cestou zvyšování DPH, očekává, že to povede k hledání řešení v podobě rozvoje takzvané šedé zóny. To označuje za špatnou cestu. Míní, že má dojít především na rázné úspory. „Za covidu byla polovina úředníků doma – a nikdo to nepoznal,“ naznačuje, kde vnímá správnou cestu: začít by se mělo razantním snižováním stavů úřednictva. Místo toho naopak některé ministerstva zbytněla.