Daniela Bendová to tak má v podstatě už od března loňského roku. Tehdy jí dcera Míša vyzvala, aby v dosud nepoznané situaci nepokoušela štěstí a raději zůstala doma. „Vlastně jsem se stáhla ještě dříve, než vládní nařízení začala platit,“ potvrdila podnikatelka.

Záležitosti v obchodě má od té doby na starosti dcera Míša a synovec Lukáš Benda. Ovšem Daniela díky počítačovému připojení ví o všem, co se v obchodě šustne.

S přesunem řízení podniku domů se začala starat o vnučky, což zase umožnilo dceři, aby dál chodila do knihkupectví. To začalo fungovat jako internetový obchod a otevřelo jen v okamžicích, kdy to rozvolnění umožnila. Poslední takové však bylo loni před Vánocemi.

Období bez zákazníků je pro Danielu už moc dlouhé. Do doby než do Čech vtrhl koronavirus obchodem žila. A jak sama přiznává, má pocit, že bez dennodenního rituálu prodávání a kontaktu se zákazníky zestárla. Obchod vedle radnice jí tak vlastně doma mohly připomínat jen regály knihovny se stovkami publikací.

„Zpočátku přechodu na homeoffice to pro mě bylo strašné. Byl to takový nepoznaný klid, že nikam ráno nemusím. Na to jsem si hodně těžko zvykala. A i když jsem věděla, že bych něco doma potřebovala udělat, nedokázala jsem se k tomu přimět,“ přiznává oblíbená benešovská knihkupkyně. „Pořád jsem si pouštěla televizi. Nemluvili o ničem jiném, než o koronaviru a to mě nervovalo ještě víc. Celé měsíce jsem se vlastně tak nějak nemohla chytit,“ popsala žena.

Ale tak to samozřejmě nezůstalo. S úsměvem proto Daniela připomíná, že nakonec uklidila dům doslova od půdy po sklep. „Znovu jsem probrala všechny knihy, co jich doma mám. Některé jsem vyřadila a odnesla do skříně v průjezdu radnice, kde si je může kdokoliv vzít,“ uvedla podnikatelka.

Možná i trochu zlenivěla

Daniela Bendová se v nové situaci za více než rok pobytu doma naučila žít ale cítí, že jí to ku prospěchu rozhodně není. Bojí se také, že trochu zlenivěla a že se jí to dokonce i docela zalíbilo.

„Začínám totiž uvažovat, jestli chci do toho vlaku podnikání zase znovu naskočit. Teď o tom nejsem skálopevně přesvědčena,“ přiznala.

Chmury dlouhého izolace jí pomohly rozehnat vnučky Linda a Julinka. Ani ony nemohly do školy. To ale přišlo až časem. V počátcích pandemie byli Bendovi opatrní i doma. „Seděly jsme s dcerou každá na jedné straně bytu a já poslouchala, co se v obchodě stalo. Desetkrát denně jsem všechno dezinfikovala a nechodila ani na nákupy, ty mi zajišťovala Míša,“ popsala Daniela nezvyklou situaci. „Za ten čas jsme se ale otrkaly, máme víc informací a víme, jak se chovat, aby bylo riziko přenosu co nejmenší,“ dodala.

A i když dcera zastane v obchodě všechno, až na objednávky, které Daniela dál vyřizuje z domova, není majitelka firmy zatím rozhodnuta, co bude dál. Obchod zůstane v rodině a jednou ho převezme Míša a Lukáš. Na tom jsou v rodině domluveni, jen není jasné, kdy se tak stane.

„Až budu mít za sebou očkování, bude to pro mě těžké rozhodování. Poté, co jsem se naučila žít jiný život musím zvážit, jestli to pro mě má ještě cenu do kšeftu naskočit. Budu vlastně znovu začínat,i když obchod je už zavedený a není to to samé, jako když jsme v roce 1990 začínali,“ dodala Daniela Bendová.