Taxislužby budou moci čerpat kompenzace 500 korun na jednoho taxikáře za den, kdy byl jejich provoz během nouzového stavu zásadním způsobem omezen. Stát je totiž uzná jako mobilní provozovatele služeb. Taxikáři budou moci o dotace žádat i zpětně.

"Jsme spokojeni s jednáním vlády, chceme poděkovat paní (ministryni financí Aleně) Schillerové (za ANO), která k tomu přistoupila hodně zodpovědně a hodně nám pomohla. Uznali všechny naše požadavky," řekl Polišenský. Podle něj nejde o žádný nový speciální bonus pro taxislužby. "Akorát prostě uznali naše oprávněné nároky, které byly vyhlášené. Je to klasický kompenzační bonus," řekl Polišenský.

Dnešní setkání má podle něho ukázat formu jednoty a soudržnosti řidičů taxislužby z celé republiky, kromě pražských taxikářů dorazili také taxikáři z Plzně nebo Špindlerova Mlýna.

Podle Polišenského se dá odhadnout, že tržby taxikářům klesly meziročně zhruba o 80 procent. "Je to různé v každém městě. Byli jsme postižení už od té první vlny," řekl Polišenský.

O více než 90 procent poklesly tržby například Petru Valouchovi, který provozuje taxislužbu ve Špindlerově Mlýně. "Dorazili jsme kvůli uznání kompenzačního bonusu a uznání provozoven taxislužbu, která nám byla zavrhována. Teď jsme se dozvěděli, že nám to bylo uznané, tak jsme se tady sešli jen formálně," řekl Valouch.

Je rád, že dostanou taxikáři alespoň 500 korun za den. "Samozřejmě to nenahradí veškeré náklady, výdaje a všechno, co je potřebné k životu. Bylo by asi lepší, kdyby nás kompenzovali formou, jako to dělají třeba v Rakousku nebo Německu, ale jsme rádi," řekl Valouch.

Kompenzační bonus má být 500 korun na jednoho taxikáře za den a taxikáři budou moci o něj žádat i zpětně za dny, kdy byli zásadně omezeni. Zatím však není jasné, od jakého termínu se podpora bude vypočítávat.

Definici vozu taxislužby jako mobilní provozovny mělo na starosti ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Havlíček v této souvislosti vysvětlil, že při výkladu mobilní provozovny podle živnostenského rejstříku je možné auta taxi za tyto provozovny považovat. Podle Havlíčka je tak spravedlivé uznat nárok zasažených taxikářů, pokud to zákon alespoň trochu umožňuje.