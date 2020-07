„Kvůli vládním opatřením jsme měli jen desetinové příjmy,“ tvrdí. „Bez stálých klientů bychom museli skončit,“ dodal. Jméno taxikáře Deník zná, ale na jeho žádost ho nezveřejňuje. Svět taxislužby v Benešově je příliš malý a vztahy mezi „drožkaři“ nejsou úplně idylické.

Zdroj: Deník / Zdeněk Kellner

Koronakrize se podle něj projevila nejen tím, že do Benešova jelo méně turistů, ale následně se do tohoto způsobu zaměstnání vrhli další lidé. „Dnes v Benešově jezdí tak padesát taxíků,“ uvedl Petr, ale připomněl, že některá vozidla jejich majitelé dočasně odstavili. „Dali značky do depozita a jezdí místo pěti jen dvěma auty. Na další nesehnali řidiče ,“ vysvětlil.

Ani tohle konstatování ale nemění nic na další Petrem poskytnuté informaci. Na taxislužbu se podle něj vrhli i ti, kteří náhle přišli o práci. Jsou mezi nimi i důchodci nebo prostitutky. „Někteří řidiči neumí ani zaparkovat do řady aut a někdy jim dělá problém se i rozjet,“ popisoval Petr zážitky z vlastního pozorování nových „kolegů.“ Taxislužba v Benešově ale přináší i horší věci.

V Benešově běží souběžně už čtyři velké dopravní stavby Přečíst článek ›

„Vím, že některé řidičky poskytují klientům, jimiž jsou teď především cizinci žijící na benešovských ubytovnách, také sexuální služby. A vím také, že sex chtějí i od řidiček, které na to ale nemají žaludek. Tihle lidé z východu si myslí, že šlápoty jsou všechny. Kolegyně se mi dokonce svěřila, že se obává okamžiku, kdy jí do auta vleze opilý kunčaft a začne se odmítaného sexu dožadovat silou,“ upozornil Petr.

Vedle popsaných potíží přináší taxikářům problémy i stavební ruch v Nádražní ulici. Na druhý konec města je to kvůli uzavírkám dál. Dříve za jízdu po městě inkasovali padesátikorunu, teď chtějí dvojnásobek. A to se klientům nelíbí. „Přece na to, že jsou tu objížďky nebudeme doplácet?“ táže se však Petr.

Vozy taxi kvůli stavbě v Nádražní ulici přišly i o stálé štafly. Podle šeptandy mezi taxikáři, se s jejich návratem nepočítá a to by podle Petra byl konec taxislužby v Benešově a voda na mlýn alternativním přepravcům.

„Není tomu tak. U drážní budovy jsou čtyři místa taxislužbu,“ potvrdil místostarosta Roman Tichovský i když přiznal, že zatím není jasné, zda bude skutečně možné štafly znovu zřídit. „Ale kde jinde, než u nádraží by taxíky měly stát?“ připomněl.