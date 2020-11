„Zatím ještě nemáme úplně celou situaci vyhodnocenou, ale očekáváme výrazný propad prodeje sudového piva,“ potvrdil Petr Dařílek, jednatel Pivovaru Ferdinand s tím, že v říjnu poklesl výstav piva v objemu zhruba 1100 hektolitrů. Finanční ztráty se proto pivovar snaží eliminovat snížením výdajů.

Zatímco prodej sudů, do kterých běžně směřovalo 80 procent produkce, klesl, u lahvového piva je to naopak. Prodej mírně narůstá a ještě výraznější je to u PET lahví. Právě prodej piva v menších obalech je vedle prodeje sladu nyní tím hlavním, co pivovar drží nad vodou. Firma proto nakoupila pro své odběratele speciální kohouty na stáčení sudového piva do PET lahví. Pivo tak dál proudí ke konzumentům i tam, kde fungují výdejní okénka.

Stejně jako na jaře benešovský pivovar prodává nápoj také prostřednictvím internetového obchodu. „Díky tomu stoupá odbyt nefiltrovaného piva v PET lahvích. U této služby jsme rozšířili závoz kromě Prahy i k odběratelům v okresech Praha-východ a západ. Tam nově také nabízíme k prodeji sudové pivo a pivo v jednorázových plastových sudech, takzvaných petainerech,“ popsal Petr Dařílek.

Zatím se tak pivovar nedostal k nejhoršímu, co pivovarníka může potkat – vylití piva do kanálu. Také většina výrobních zaměstnanců dál zůstává v pracovním procesu a pivovar u nich částečně využívá program Antivirus, v rámci nějž jsou část týdne doma na 60 procent průměrné mzdy.

Obchodní oddělení a expedici ale krize postihla výrazně. U administrativy firma využívá práci z domova. „Sladovna pivovaru ale i nyní pracuje naplno a náš slad stále prodáváme. Propouštět se zatím nechystáme, i když zcela vyloučit se to nedá. Záleží, kdy se vládní restrikce uvolní,“ je přesvědčen jednatel.

Státní program na podporu pivovarnictví ale nyní neexistuje. Proto Petr Dařílek vítá aktivitu Svazu pivovarů a sladoven, který o záchranných programech s představiteli státu jedná. „Přesto zatím chybí strategie a vize do budoucna. Zacílení podpor bych uvítal více na vlastní firmy, než na jednotlivé složky nákladů. Každý rozumný hospodář nechce propouštět lidi, omezovat opravy, údržbu, vývoj, ale právě k tomu tyto stávající formy státní podpory bohužel vedou,“ tvrdí jednatel.

Dařílek je ale optimistou a věří, že nepříjemnou dobu firma přečká. Také proto, že těžké chvíle už firma měla. Zhruba před deseti lety současní majitelé firmu převzali ve zuboženém stavu. „Kdyby nebylo pandemie, výstav by pravděpodobně překročil 30 tisíc hektolitrů. Věříme, že pandemie bude brzy minulostí, a i když se nám pravděpodobně sníží počet odběratelů, budeme doufat, že se objeví zase jiní, a vše se vrátí do normálu,“ přeje si Dařílek.

K tomu by pivovaru mohlo pomoci i memorandum s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským. „V březnu společně uvedeme na trh nový ležák. Ten plánujeme prodávat především v lahvi. Očekáváme, že se díky této spolupráci dostaneme blíže k mladší cílové skupině, kde vidíme nový potenciál,“ dodal jednatel.