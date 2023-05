Ohlášené zvýšení daně u čepovaného zatím Jiří Mašata, provozovatel benešovské restaurace U Kovářů na Masarykově náměstí příliš neprožívá. „Co bych tomu mohl říkat,“ odpovídá otázkou na dotaz Deníku a trochu hořce se usměje. „Já už vlastně ani nevím, co si o takových věcech mám myslet. Zatím to nikde písemně nevylezlo, tak není zapotřebí panikařit. Já bych se toho tak neděsil,“ tvrdí s klidem v hlase podnikatel.

Že zřejmě stoupne cena piva, ale připouští. A není úplně vyloučeno, že se to promítne i na množství hostů či zkonzumovaného chmelového moku. „Když bude nejhůř, tak se zkrátka pivo bude muset zdražit. S tím se nedá nic dělat,“ poznamenal a připomněl dobu bývalé ministryně Aleny Schillerové. Ta podle něj v čele Ministerstva financí ČR chrlila jedno opatření za druhým, což přineslo do řad restauratérů jen zmatek. „Nikdo tehdy třeba také pořádně nevěděl, jakou má počítat daň nápoje v kelímku a jakou v půllitru,“ dodal.

Starosta Soběhrd Pavel Bartík, který se aktivně zapojuje do provozu teprve od nového roku fungující obecní restaurace, si myslí, že půjde o další ránu pro provozovatele hospod. „Tak veliké zvýšení daně úplně konkrétně znamená, že točené pivo prodávané za 40 korun bude najednou dražší nejméně o čtyři koruny. K tomu všemu také zdražovaly pivovary a tento posun v ceně bude host už docela významně znát,“ tvrdí starosta s tím, že i na venkovské hospodě proto vyjde pivo i na padesátikorunu a hosté si proto nejspíš rozmyslí, jak často na pivo půjdou nebo kolik si jich ten večer dají.

Dalo se to čekat…

Ve vesnické soběhrdské restauraci U železného dědka točili dosud pivo Ferdinand Benešov 11º za 35 korun a Radegast 12º za 40 korun. Přesun DPH navýší cenu piva bezpochyby nejméně o další pětikorunu.

Pavel Bartík však zároveň přiznal, že změnu DPH očekával. Už jen proto, že na nižší sazbu vláda například i pivo přesunula kvůli covidové pandemii, která kvůli všem možným opatřením se zákazy zasáhla velmi citelně právě také sektor pohostinství. „Tenkrát, jestli si dobře vzpomínám, snížili sazbu DPH u točeného piva z 15 na 10 procent. Že ji jednou vrátí se dalo čekat, ale ne rovnou na sazbu nejvyšší. To jsem skutečně nečekal,“ vysvětlil.

„Právě tímto způsobem je pro stát naprosto nejjednodušší si od lidí vzít peníze, protože se proti tomu může těžko bránit. Alkohol není zdravý, tak ať tuhle neřest lidé také zaplatí. Samozřejmě hospodám toto opatření neprospěje,“ zamyslel se starosta nad důvodem vládního opatření.

Pro stát by podle soběhrdského starosty bylo nejlepší, aby na téměř všechny věci uvalil jednotnou daň. „Lze pochopit, že nějaké výjimky, jako třeba u pitné vody, jsou ve veřejném zájmu potřeba. Ale jinak mi to připadá, že se daně určují podle toho, kdo jak umí co prolobbovat,“ doplnil.

Změny se týkají i kadeřnictví

Zvýšení DPH se bude týkat také kadeřnických služeb. Daniela Neumanová, majitelka vlašimského kadeřnictví Danielle, byla touto zprávou. „Samozřejmě se mi to nelíbí. Přinese to zdražení i pro klienty. V dnešní době, kdy má každý do kapsy hlouběji, mi to nepřipadá moc vhodné,“ zhodnotila mladá podnikatelka.