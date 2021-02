Skupina bude hodně náročná. „Mezi šestnácti nejlepšími týmy není radno si vybírat,“ uvedl Martin Kříž, hráč Nymburka. „Dopadlo to docela dobře, jsou to týmy, které můžeme porazit, a ani cestování nebude tak hrozné. Myslím si, že můžeme být spokojení. Ve skupině není tým, který by vyčníval a může se stát úplně všechno,“ přidal Kříž.

„Týmy, které máme ve skupině, jsou hratelné, mohlo to být horší. Já se na tuhle skupinu těším, i když cestování v této době není zrovna nic příjemného,“ řekl Křížův spoluhráč Luboš Kovář.

Před losem si v Nymburce přáli především souboj se Štrasburkem s českým reprezentantem Jaromírem Bohačíkem, ten ale nakonec bude hrát ve skupině K s Türk Telekom, AEK Atény a Nižným Novgorodem. I tak ale bude mezi soupeři Nymburka česká stopa, když v Zaragoze ještě nedávno působil Vít Krejčí. Ten však po draftu do NBA již zamířil do Oklahoma City, kde se bude doléčovat ze zranění. Také tam v říjnu odešel právě z Nymburka Luka Rupnik, slovinský reprezentant už ale v týmu nepůsobí a vrátil se do Slovinska.

Důležitým faktorem může být z hlediska postupu také cestování. „Potěšilo mě, že máme jeden tým v dojezdové vzdálenosti autobusem. To je pro nás výborné a může nám to v nabitém programu března ušetřit nějaké síly,“ vnímá situaci velezkušený Petr Benda. „Podle mého názoru je skupina trochu těžší, ovšem při vyrovnanosti postupujících týmů mluvit o těžké a lehké skupině, dost dobře nejde,“ má jasno Benda.

Zaragoza by jako čtvrtý tým minulé sezony měla být favoritem skupiny. Ve svém středu má několik zvučných jmen. Hvězdou je argentinský reprezentant Nicolás Brussino, který už má za sebou i působení v NBA. Stejně jako pivot Jason Thompson, který v NBA odehrál dokonce šest stovek zápasů. Z toho většinu v základní sestavě Sacramenta. V týmu jsou také německý reprezentant Robin Benzing, islandský reprezentační pivot Tryggvi Hlinason či zkušený Dylan Ennis.

Zatímco se Zaragozou se Nymburk ještě nepotkal, s Bambergem bude hrát třetí sezonu v řadě. V ročníku 2018/19 oba zápasy prohrál 78:84 a 71:78, naopak v minulé sezoně dokázal oba duely vyhrát. Doma vyhrál 91:71 a v Bambergu 84:80. Tehdy oblékal dres německého celku současný rozehrávač Nymburka Retin Obasohan, který tak půjde na své bývalé spoluhráče. Bamberg se však přes léto hodně změnil, když odešla většina opor i trenér. „Jsem nadšený. Jsem rád, jak los dopadl a je před námi těžká práce. Bude to ale zábava. V soupeřových kádrech znám hodně hráčů. V Zaragoze mám kamaráda Eliase Harrise. Pak je tam Bamberg, kde jsem dokonce hrál loni,“ neskrýval radost z losu nymburský borec Retin Obasohan. „Všechny týmy, co jsou v této fázi, si to zasloužily svými výkony. Jsem opravdu nadšený z toho, jaká nás čeká výzva. Všichni tři jsou to velmi nároční soupeři. A také jsou to všechno tři krásné destinace na cestování. Opravdu mám radost, jak to dopadlo,“ jásal Obasohan.

V německé bundeslize se Bamberg trápí a je až devátý, ale v Lize mistrů jako jediný ještě nepoznal hořkost porážky a byl tak nejlepším týmem základních skupin. Tým devítinásobných německých mistrů táhnou Američané Tyler Larson, David Kravish či Ital Michele Vitali.

Také se Sassari má Nymburk společnou minulost, když v sezoně 2016/17 právě italský celek ze Sardinie zastavil Nymburk v prvním kole play off. V prvním duelu Nymburk prohrál 72:94. V domácí odvetě ale dokázal manko smazat, ale nakonec mu postup smolně utekl o jediný bod. Nyní Sassari táhne italský reprezentační rozehrávač Marco Spissu. Pod košem je pak velký chorvatský pivot Miro Bilan. Oba patří mezi dvacet nejužitečnějších hráčů soutěže. Bilan je čtvrtým nejlepším doskakovačem a Spissu čtvrtým nejlepším nahrávačem.

Před českým šampionem tak stojí další výzva. Dostat se na dvě postupová místa bude hodně těžké. „Šanci na postup máme. Všechno se ovšem ukáže až na hřišti. Na první pohled není ve skupině žádný slabší tým. Vzhledem k vyrovnanosti týmů bude každý zápas extrémně důležitý. Proto bude třeba se poctivě připravit na každý zápas. Ve skupině čtyř účastníků jsou domácí zápasy vždy ty důležitější,“ nabízí svůj pohled další zkušený basketbalista nymburského týmu Vojtěch Hruban.

Vladimír Malinovský

David Šváb