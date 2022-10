Zlom utkání nastal s vyloučením domácího Hejzlara. Benešov využil přesilovku a ještě do konce třetiny se ještě dotáhl na rozdíl jednoho gólu. „Začali jsme hrát, rozehrávat, něco dělat s balónkem. Dostali jsme se do útoku a proměnili jsme brejky,“ mínil Vojtíšek. On a jeho starší bratr Michal se v Jaroměři utlumili, co se týče bodů, akorát Miloš zapsal jednu asistenci.

Vojtíšek pálil doma opět sám. Benešov schytal další direkt

O produktivitu se tak starali jiní. Především dvojice Martinů – Poláček a Šimek získali po čtyřech kanadských bodech. „Klukům z Prahy to konečně jednou sedlo. Poly (Poláček) ukázal, co v sobě má když mu to jde a Máťa (Šimek), který rozhodl zápas, taky,“ usmíval se Vojtíšek. Na druhou stranu byl i za bratra zklamaní, že bodově moc týmu nepomohli. Na vině byl i horší povrch v Jaroměři.

Oba bývalí hráči superligových Bohemians měli hlavním podíl na tom, že Benešov nakonec odjížděl domu s výhrou v prodloužení. Poláček vstřelil tři góly – dvěma trefami zařídil v závěru vyrovnání – a jednu asistenci. Šimek měl opačnou bilanci. V prodloužení zařídil rozhodující úder. „Dva body z Jaroměře jsou skvělé, ale nemůže se nám stávat, že budeme prohrávat 1:4 a pak teprve zapneme,“ uzavřel Vojtíšek.

Jaroměř – Benešov 7:8 pp (4:3, 2:1, 1:3 – 0:1)

Branky: 6., 11. a 35. Kroupa, 4. Hejzlar, 15. Škeřík, 30. Nožička, 47. Janeček - 20., 51. a 60. Poláček, 18. a 42. Vorel, 1. Adam, 26. Pavlíček, 62. Šimek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Rozhodčí: Brak, Provazník. Diváci: 92.