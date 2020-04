Šacung Benešov - Sokol Modřice 5:3

konečný stav série 2:1

Samotné utkání bylo tvrdým bojem o každý míč. Před 380 diváky v benešovské hale šli jako první nahoru domácí barvy, když Doubrava s Holubem porazili posledním míčem v úvodním deblu Kopa s Müllerem. Hosté ale ihned odpověděli výhrou Pelikána s Bubniakem nad Ešnerem s Kalasem. Ve trojicích šel nahoru Šacung, Doubrava s Holubem a Stejskalem si věděli rady s Pospíšilem, Müllerem, Topinkou i střídajícím Bubniakem. Znovu však hosté srovnali, když Ešner, Kalas, Řehák a naskočivší Kadeřábek podlehli Kopovi s Pelikánem a Guldou. V singlu se blýskl Doubrava nečekanou výhrou nad Bubniakem a domácí potřetí vedli. A brzy měli tři zápasové mečboly, když první odvetná trojice Doubravy, Holuba, Stejskala a střídajícího Flakse zdolala silnější trojici hostů s Kopem, Pelikánem a Guldou. Další zápas obstaraly druhé trojice a ta domácí s Ešnerem, Kalasem a Řehákem měla mečbol. Nakonec se však výsledkem radovali hostující Pospíšil s Müllerem a Topinkou. Šacung však ten den táhli Doubrava s Holubem a ti se ve dvojici popasovali s Pelikánem, Bubniakem a střídajícím Guldou. O tvrdosti utkání svědčí fakt, že rozhodčí několikrát museli přerušit hru pro zotavení hráčů na obou stranách. Třeba blokaře Ešnera skoro minutu museli domácí vyplétat ze sítě.

„Věděli jsme, že těžko už uhrajeme ze trojic čtyři body, jako v prvním utkání. Protože se už uzdravil Jirka Holub, trenér ho zařadil do základu dvojic a tento tah vyšel. Dalším zlomovým bodem bylo Doubravovo vítězství v singlu. Přitom Jirka strašně kazil servis, ale v úplné koncovce mu vždy vyšel. To se nečekalo a byla to pro nás velká vzpruha před odvetami. Když naše první trojice vyhrála, měli jsme najednou tři pokusy na výhru. Modřice se ale nevzdaly a jejich slabší trojice nás porazila. Ve dvojkách si na nás hosté hodně věřili, ale Jirkové Doubrava s Holubem hráli výborně a zajistili první titul pro Šacung v historii,“ zhodnotil utkání kapitán týmu František Kalas, který titul nepovažuje za nějaké dílo náhody či štěstí. „Náš letošní titul byl zasloužený. Vyhráli jsme základní část, doma jsme ani jednou neprohráli, čtyřikrát jsme z pěti utkání porazili Modřice. K tomu republikový titul ze trojek. Celá sezóna byla kolektivním výkonem. Když to jedné polovině sestavy nešlo, ta druhá zabrala. Máme prostě vyrovnaný tým a dorůstají nám i fluktuanti z béčka. Přeji jim, aby parádní sezónu vyšperkovali postupem do 2. ligy.“

„Bohužel nevyšlo to a po čtyřech vítězných letech jsme v play-off prohráli finálovou sérii. Musím pogratulovat týmu Šacungu k titulu, který si za letošní formu po celou sezónu zaslouží. My jsme se snažili, bojovali, ale bohužel to tentokrát nestačilo. Nerad hodnotím jednotlivce, ale tentokrát se musím zmínit o famózním výkonu Jirky Doubravy, který v rozhodujícím utkání byl u všech pěti bodů domácího týmu,“ vyzdvihl Doubravův individuální výkon hrající trenér hostů Petr Gulda.