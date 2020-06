„Dokud na hřišti úplně nepřekážím, tak mám o motivaci postaráno,“ řekl nohejbalista, který je ročník narození 1977.

Máte doma mnoho domácích i mezinárodních vavřínů. Co vás stále žene dopředu?

Nohejbal je pro mě taková povolená droga. Zdraví zatím celkem slouží, i když už to není jako v mládí. Dokud to ale jde, tak prostě kopu. Navíc mám doma přítelkyni, která mě podporuje a na kurty občas i vyhání.

Šacung disponuje velmi mladým kádrem. Motivují vás i mladší spoluhráči?

Cítím se mezi klukama dobře. Když už je nejhůře, tak mi vedení vždy sežene staršího parťáka, aby mladíci nebyli hubatí jen na mě.

Kvůli pandemii koronaviru se teď nohejbal, podobně jako ostatní sporty, dlouhou dobu nehrál. Jak jste to prožíval?

Bylo to hlavně období nejistoty. Nikdo nevěděl, kdy se začnou uvolňovat opatření a znovu se bude moci alespoň trénovat. Všichni jsme to ale museli akceptovat a přizpůsobit se.

Připouštěl jste si variantu, že se třeba letos nebude hrát?

V žádném případě.

Český pohár je nová soutěž. Co na ni říkáte?

Dlouhodobě se mluví o nějaké změně klasického formátu nohejbalových soutěží. Myslím, že je ideální možnost vyzkoušet jiný herní systém. Zároveň půjde o přínos pro mladé hráče, kteří budou nastupovat s tím, že na ně není vytvářen takový tlak, jako kdyby se hrálo o sestup. Mohou hrát s čistou hlavou, otrkat se a získané zkušenosti prodat v následujících sezonách.

Váš tým v základní skupině narazí na Čelákovice, Start Praha a Čakovice B. Jak vidíte své soupeře?

Čelákovice prochází generační obměnou, stejně jako my, proto pro ně bude tato soutěž určitě velice přínosná. Mají spoustu mladých šikovných kluků, kteří určitě dostanou příležitost nasbírat potřebné zkušenosti. I tak bych je viděl jako favority naší skupiny. Start má zkušené mužstvo, které je na hraně mezi extraligou a první ligou. Záleží, v jaké sestavě nastoupí, ale budou pro každého těžkým soupeřem. Sílu rezervy Čakovic nemohu posoudit, protože jsem zatím neviděl jejich soupisku.

Prozradíte vaše ambice, se kterými hodláte vstoupit do soutěže?

Určitě budeme usilovat o postup do závěrečných bojů. Chceme podávat kvalitní výkony a nehazardovat tak se jménem klubu. Uvidíme jaká bude realita, ale první čtyřka je určitě náš prvotní cíl.