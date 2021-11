Špatný začátek zápasu co naplat. Benešovští florbalisté šli i tak na přestávku přesto veselejší, když domácím zasadili čtyři údery a další přidali hned po příchodu na hřiště. Domácí Panteři těžko skousávali jeden gól za druhým v jejich sítí a mohli být rádi, že měli v bráně Hrušku, jinak by zápas možná skončil vyšším rozdílem.

V dresu Pražanů sice zlobil juniorský reprezentant Petrák, ovšem Benešovské táhne lídr se zkušenostmi ze superligy Jakub Šárka. Oba hráči nastříleli v zápase hattrick. Větší radost měl na konci střelec hostů.

Domácí prospali prostřední periodu a v závěrečné části se pokoušeli ještě něco se zápasem udělat. I přes zlepšený výkon Panthers si Benešov výsledek pohlídal deset vteřin před koncem pečetil jeho výhru Šárka, který uzavřel skóre na konečných 9:5. Středočeši jsou díky výhře na třetím místě tabulky.

„Jsme rádi, že jsme porazili jednoho z největších favoritů soutěže. Zahráli jsme si pěkný florbal s bojovným soupeřem. Děkuji svým hráčům za předvedený výkon a fanouškům za podporu,“ uvedl trenér Roman Kieler na stránkách Českého florbalu. „Prohráli jsme zaslouženě a musí to pro nás být správná facka. Evidentně nám výkony na půl plynu proti všem soupeřům stačit nebudou. Musíme ještě přidat v tréninku, aby se nám to už nestalo,“ zlobil se na druhé straně kouč Ladislav Hrma.

Benešov zakončí listopad domácím zápasem s Butchisem, kterým zároveň vstoupí do druhé poloviny základní části. V prvním vzájemném zápase prohrál na jeho půdě 2:6 a to zejména kvůli mizerné úvodní dvacetiminutovce, kterou prohrál 0:4. Doma tak bude mít co napravovat, protože jeho formu přijede prověřit lídr Národní ligy.

Panthers Praha – Benešov 5:9 (2:4, 0:2, 3:3)

Branky: 8., 42. a 46. Petrák, 4. Kalous, 48. Kölbl – 14., 20. a 60. Šárka, 9. Tůma, 13. Boháč, 30. Šimek, 45. Sklenář, 46. Vojtíšek. Vyloučení: 2:0. Bez využití: Rozhodčí: Krátký, Vojkůvka. Diváci: 36.