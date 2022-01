V roce 2021 jste v minulé sezoně bojovali až do poslední chvíle ve spodku tabulky. Nyní míříte do play-off. Jak byste rok 2021 nakonec zhodnotila? Jsem ráda, že vedení Slovanky svolalo k tomu, že nebudeme mít žádnou hráčku z ciziny a chceme pracovat s českými basketbalistkami. Povedlo se nám poskládat tým. Holky konečně pochopily, že to co řeknu, musí platit a že poslouchají. Vzájemnou pílí a dravostí jsme vyhrály utkání, které jsme měly.

V průběžném pořadí soutěže jste šesté. Navíc jste postoupily do čtvrtfinále Českého poháru. Ukazuje ten směr a cesta, kterou jste se vydaly?

Podle toho, co lidi, kteří znají Slovanku a vykládají, že nikdy nepostoupíme v poháru, tak se jedná o super věc po dlouhé době. Byly jsme dlouho na chvostu tabulky a nyní jsme šesté. Asi jdeme správnou cestou. Myslím si, že už vše začíná být vidět. Holky jsou mladé. Je rozdíl mezi výkonem a výkonností. Výkony máme někdy lepší, někdy horší, avšak nám chybí stabilní výkonnost. K ní se musíme vypracovat.

V uplynulém roce jste se navíc musely stěhovat. Našly jste v Benešově pravý domov?

Tohle je strašně těžké. Vždy, když hrajeme doma, tak stejně jakoby na cizím hřišti, což se ukazuje i na střelbě, protože zde netrénujeme. Možná se pak vše projevuje i na orientaci, jelikož trénujeme v tělocvičně, která je mnohem menší, je v ní méně prostoru za koši. Sama podle sebe vím, když jsem hrála, že orientace na hřišti byla pak úplně jiná. Smekám před hráčkami, že se dokáží přeorientovat, když přijedeme sem. Ty zápasy, které jsme měl vyhrát, jsme vyhrály.

Jak dlouho bude trvat ještě adaptace?

Když postavím základní pětici, tak tam mám holky, kterým je 17, 18 let. Střední rozehrávačka je taky mladé ucho. Je to strašně vidět. Až hráčky za rok, za dva vyzrají a budou hrát těžká utkání, tak se na nich naučí, co mají dělat a co ne. V zápasech, kde dostávají o třicet, čtyřicet, padesát bodů, tak je to sice hrozné, ale kde mají hrát? První ligu výkonnostně převyšují, nicméně nejsou zralé na extraligu a každý potřebuje čas.

Znamená to, že za rok za dva už budete v Benešově doma?

Zatím jsme tady. Budeme věřit, že zde zůstaneme.

Lidi si na vás postupně začínají hledat cestu do haly. Jste zde zatím spokojené?

Těžko se chodí dívat na někoho, kdo hraje o deváté místo. Stále holkám vysvětlujeme, že pokud chtějí, aby na ně diváci chodili a zaplnili halu, tak musíme zlepšit výsledky. Pokud se rozkřikne, že se hrálo takové utkání jako s Ostravou v poháru (75:67 po 2. prodloužení), jež je pro fanouška skvělý, pro trenéra a hráčky sice naopak (směje se). Pro lidi je to úžasné a holky si to zaslouží. Je to na nich.

Do roku 2022 vstupujete ze šestého místa na dosah vyřazovacím bojům. Je to váš cíl, abyste se ve čtvrtfinále vyhnuly pražskému USK?

Takhle přemýšlí každý. Jít a odehrát utkání, kde dostanete pomalu o sto bodů, se nikomu nechce a nelíbí se mu. Úspěch bude ten, když se do první osmičky dostaneme, ještě v ní nejsme. Myslím si ale, že z nejhoršího jsme venku. Pro nás cokoliv, když se v závěru nebudeme třepat, zda budeme hrát play-out nebo baráž. O to nám ale nejde. Spíš jestli hráčky chtějí hrát a zlepšují, protože i v zápasech, kdy prohráváme o třicet bodů, koukám na to, jestli dělají věci, jež jsme trénovaly. Pokud to nedělají, tak se rozčiluji, v opačném případě je chválím, i když prohrajeme.

