I absence opor ale neomlouvá, že Panthers v jednu chvíli vedli až hrozivých 10:3. „Výkon byl strašný. Do útoku to není dobrý ani hrozný. V obraně je to ale nejhorší, co může být. Máme štěstí, že máme gólmany, které máme, protože nás drží a opíráme se o ně vzadu,“ nebral si servítky mladší z bratrů Vojtíšků. Benešovu dělalo potíže bránění jak brejků soupeře, tak i jeho postupných útoků. Čtyřicet minut ho nestíhali.

Převahu Panthers dokumentuje i fakt, že nakonec nejlepší hráč v domácím dresu se poprvé setkal s míčkem až při pátém střídání na hřišti. „Panthers nás točili jako na kolotoči. První dvě třetiny nás nepustili vůbec do pásma,“ přiznal 20letý florbalista.

Video: Rozpačitý úvod. Benešov si zahrával s nováčkem, tři body ale získal

Domácí začali stahovat manko až v závěrečném dějství už za rozhodnutého stavu. Čtyřikrát zamířil přesně právě Vojtíšel. „I když jsme ve třetí třetině dali několik gólů, tak spíš ze soupeřovy lehkovážnosti a jeho přístupu,“ podotkl. Ačkoliv odcházel ze zápasu se čtyřmi přesnými zásahy, tak i s odstupem byl na sebe pořád naštvaný. „Místo čtyř gólů jsem mohl mít sedm. Měl jsem špatná rozhodnutí v koncové fázi, které nemívám. Nechal jsem se rozhodit rozhodčími. Ač je znám, tak se jim zápas moc nepovedl, což vyústilo v jedno zranění kolene na naší straně,“ komentoval Vojtíšek.

Benešov nakonec prohrál 6:10 a po úvodní vydřené výhře nad Prague Tigers ho Panthers vrátili hodně rychle na zem a naznačili mu, že pokud hodně rychle nevyřeší problémy v obraně, tak ho čeká strastiplná sezona.

Benešov – Panthers Praha 6:10 (1:4, 1:2, 4:4)

Branky: 44., 53., 54. a 56. Vojtíšek – 4. Čeněk, 27. Fortelný – 13. a 40. Wojnar, 46. a 52. Žiška, 4. Lombino, 12. Navrátil, 19. Mašát, 23. Hrubý, 43. Hudec, 51. Kšír. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Rozhodčí: Beránek, Přibyl.