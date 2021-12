Jak vám bylo sedm desetin před koncem základní hrací doby, kdy jste minula oba trestné hody? Katastrofa! Pro každého hráče se jedná o katastrofu. Vždy je to spíš ale psychická stránka, která se mi nepovedla. Nevím! Člověk vždy vše zhodnotí až po zápase a zjistí, co bylo špatně.

Cítila jste v ten okamžik jako například fotbalisté, když se staví k rozhodující penaltě a vnímala na sebe velkou nervozitu, tlak?

Nevím, jak se cítí ostatní, ale určitě tam nervíky pracovaly, ne že ne.

Vám se nedařily trestné hody celkově jako týmu. Pouze sedm proměněných s osmnácti možných. Čím to?

Je to jedna z věcí, kterou hledáme pořád. I s trenérkou na trénincích. Určitě to není tak, že bychom je málo trénovaly, to ne. Spíš v tom bude hrát roli psychika.

Nakonec dopadl zápas vítězně. Spadla z vás velká úleva?

Obrovská! Doufám, že nejsme tým, který by navzájem na sebe házel viny, nebo tak nějak. Zápas má čtyřicet minut. V závěru se tak ale stalo, mohlo to potkat každou hráčku. Je mi líto, že tohle potkalo zrovna mě. Zvlášť, když jsem tady od toho, abych holkám pomohla víc. Snad situaci zvládnu příště lépe.

Nyní jste ve čtvrtfinále Českého poháru. Jak vám to zní?

Je fakt, že Slovanka se v posledních letech neúčastnila závěrečných bojů a je to pro ní velký úspěch. Český pohár je paralelní s českou ligou a člověk si v něm musí najít důležitost.

Drama jak z Hollywoodu! Slovanka ale slaví postup do čtvrtfinále

Jste mezi nejlepšími osmi. Máte vysněného soupeře, nebo už je vám to jedno a zápas si půjdete užít?

Půjdeme naplno do každého utkání.

Nedávno jste hrály s Ostravou v lize a porazily ji o tři body, nyní jste ji přetlačily až po druhém prodloužení. V čem si vysvětlujete vyrovnanost vzájemných duelů a vítězné koncovky ve váš prospěch?

Když se podíváme na tým Ostravy, jeho složení a účast v evropských pohárech, tak je velký úspěch, když s ním dokážeme remizovat a jsme dobré.

Ostrava měla mizerný začátek, nicméně zkraje třetí čtvrtiny stáhla rychle manko a pak už jste se přetahovaly až do konce. Co se stalo po příchodu ze šaten?

Nedokážu říct. Ostrava měla dlouhou cestu a možná ji trvalo, než se dostala do zápasového tempa.

V prosinci jste se vrátila po zranění. Ve čtyřech zápasech s vámi uspěl tým hned třikrát. Přinášíte vítěznou auru?

Doufám. Proto jsem tady. Dávala jsme si dva roky pauzu. Motivace hráček vracet se po pauze je různá. Pro mě to bylo především o tom hrát basket, který miluji. V týmu Slovanky, jemuž jsem zavázaná z dětství, hraji za ní moc ráda tak, abych ji pomohla.

Ještě ale nezasahujete do celého zápasu. Noha už je vyléčená, nebo ji ještě musíte šetřit?

Nohu mám operovanou z let předchozích a zranění se hojí pomaleji, než jsem si myslela a než jsme si všichni přáli. V pořádku to ještě asi není. Teď ale bude pauzička a v lednu budu připravená.

Blíží se nový rok, tak hádám, že u vás se bude jednat především ohledně zdraví.

Ježimarjá, zaplať Pánbůh! Doufám.