Z ARCHIVU: Vlašimská karabina prověřila lezce na osmimetrové stěně

/FOTOGALERIE/ Výš a rychleji. Takové bylo před šesti lety hlavní motto závodů Vlašimská karabina na lezecké a boulderové stěně v zahradě Spolkového domu sourozenců Roškotových ve Vlašimi. Příznivců tohoto sportu všech věkových kategorií se nakonec do šestého ročníku amatérských závodů pro příchozí přihlásilo na čtyři desítky. Nejhojněji byly zastoupeny děti ve věku do deseti let.

Vlašimská karabina prověřila lezce. | Foto: Karel Chlumec

„Nahoru k vrcholu vede šest cest s různobarevnými chyty podle náročnosti. Jejich obtížnost je mezi třemi a pěti stupni mezinárodní stupnice obtížnosti. Nejnáročnější je ta úplně vlevo s oranžovými chyty na hraně. Ženy polezou po modrých a černých chytech úplně vpravo," tehdy seznámil přihlášené před startem lezecký instruktor Miroslav Brožek. Pak už se na výstup po osmimetrové lezecké stěně vydali pod vedením zkušených instruktorů první borci. Hned vedle měřili sílu paží závodníci na nízké boulderové stěně, která je zaměřena nikoliv na rychlost, ale na obtížnost lezení. Z ARCHIVU: Konopišťská desítka oslavila plnoletost. Vytrvalců bylo přes dvě stě Přečíst článek › „Tatí, já nevím, co mám dělat dál," volala z lezeckého postroje a dvoumetrové výšky asi sedmiletá holčička v krkolomné pozici. Nakonec i ona dosáhla kýžené mety. Přestože na nejlepší ve všech pěti vyhlášených kategoriích čekaly hodnotné ceny, vítězem byl vlastně každý, kdo překonal nedělní pohodlí domova a přijal výzvu cesty vzhůru. „Nechyběl ani doprovodný program v podobě trampolíny, stolního tenisu, chodícího lana a dalších atrakcí z přírodního materiálu," uvedla vedoucí spolkového domu Eva Hájková s tím, že nejmenší se mohli zabavit na houpačkách, prolézačce, skluzavce a dalších herních prvcích z přírodních materiálů, které jsou v zahradě trvale umístěny. PŘED 10 LETY: Vodáci se vyrojili z týneckého Náklí. Namířeno měli do Pikovic Přečíst článek › Karel Chlumec

Autor: Redakce