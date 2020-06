/FOTOGALERIE/ V roce 2014 už počtvrté se v zámeckém parku v Neveklově konaly Neveklovské běhy, které organizovala kulturní a sportovní komise města. Na start závodu, který byl poprvé i součástí seriálu Běžec Podblanicka se tehdy postavilo více než sto závodníků doslova všech věkových kategorií.

Na start 4. ročníku neveklovských běhů se postavilo bezmála 150 závodníků všech věkových kategorií. | Foto: Martina Křečková

„Tohle je závod pro věkové kategorie od jednoho roku do sta let," uvedla tenkrát na začátek organizátorka závodu Jana Mužíková. „Jakmile se děcko udrží na nožičkách, může se zúčastnit, stejně jako ti, co se na nohách ne už, ale ještě udrží," zažertovala předsedkyně kulturní komise města Neveklov, která přišla s nápadem Neveklovské běhy pořádat.