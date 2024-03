Černá šňůra porážek je prolomena. Florbalisté Benešova se dočkali první výhry od 12. kola základní části. V bojích o záchranu play-down vyhráli druhé utkání série play-down na domácí půdě 9:4 a s Pískem srovnali stav 1:1 na zápasy. Hrdinou se stal Michal Vojtíšek, který zaznamenal hattrick a povedený večer podtrhl ještě jednou asistencí.

Michal Vojtíšek (vlevo) byl jedním z hrdinů domácího utkání. | Foto: FbC Písek

Už pomalu ani nevěděli, co výhra znamená. Naposledy totiž vyhráli na konci listopadu. Od té doby nic, až nyní doma v domácím utkání proti Písku. „Důležitým aspektem bylo, že jsme se sešli v plné síle a od začátku jsme měli větší chuť napravit předchozí zaváhání ze zápasu v Písku,“ mínil trenér Benešova Lukáš Brož.

Jeho svěřenci sice museli otáčet skóre v průběhu první třetiny, ale od té druhé na hřišti dominovali a soupeři dovolili skórovat jen dvakrát, zatímco sami dali gólů hned šest. „Podali jsme parádní týmový výkon se skvělými individuálními výkony. Šimon Zídek v bráně předvedl neskutečné zákroky a vítězství je z velké části také jeho zásluhou,“ řekl Brož. V poli pak řádili zejména obránci Michal Vojtíšek a Petr Tůma. První vstřelil hattrick a k němu jednu asistenci. Jeho kolega odešel ze hřiště přesně s opačnou bilancí.

Nervy? Neměly by být velké. Jsme zkušenější než Písek, hlásí Benešov

Benešov nakonec vyhrál 9:4 a srovnal stav série 1:1 na zápasy. „Byl aktivnější a měl větší chuť po míčku. My jsme se do utkání dokázali dostat herně až ve třetí třetině. Nasekali jsme spoustu špatných rozhodnutí směrem do obrany a nedokázali jsme proměnit mnoho vyložených šancí,“ zhodnotil utkání písecký trenér Michal Hanzlík. Třetí utkání se bude hrát opět v Písku příští víkend. „Musíme na tento výkon navázat,“ prohlásil Brož.

Benešov – Písek 9:4 (3:2, 3:1, 3:1)

Branky: 15., 54. a 60. Michal Vojtíšek, 2. Koukol, 11. Šimek, 24. Tůma, 36. Sklenář, 36. Pavlíček, 54. Vachoušek - 5. Měřička, 9. Šanda, 33. Králík, 44. Kolínský. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Rozhodčí: Rousek, Sochůrek. Diváci: 41. Stav série: 1:1. (2:9, 9:4).