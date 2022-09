Už napoprvé je čekala těžká práce. Unhošťské Jeleny ale zkrotili, se slánskými Barracudami měli benešovští florbalisté pořádnou šichtu. Aby také ne. Podcenili letní přípravu a podle toho vypadají výsledky. „Tak nějak jsme strašní. Jinak se to říct nedá, trénujeme teprve 14 dní. Letní příprava byla dobrovolná, většina lidí nechodila,“ přiznal vedoucí týmu Michal Vojtíšek. Hrajícího trenéra dělal v pohárových zápasech se navíc museli obejít bez trenéra Romana Kielera, kterého vyautovaly pracovní povinnosti a nemoc.

Do Jiráskovy školy v Benešově se po dvou letech vrátil okresní florbalový turnaj

Proti Slanému sice měl Benešov pořád mírně navrch, ale že by měl utkání pod kontrolou, to v žádném případě. Hosté sice vedli, ale domácí se pořád drželi na dostřel. Dokonce se v závěru dostali do vedení, avšak jen na krátkou chvíli, než srovnal Sklenář. Napínavou bitvu pak rozhodl v prodloužení v 63. minutě Garreis. „Útok nám relativně funguje, ale hapruje rozehrávka. Soupeři jsme nahráli na pět, šest gólů,“ podotkl Vojtíšek.

Nakonec z toho byla výhra 9:8 v prodloužení a velká úleva. „Stoprocentně jsme byli favorit,“ uvedl 20letý vedoucí týmu. Dvě pohárová utkání ale ukázala Benešovu mnohem víc a zejména několik varování. „Budeme muset víc trénovat v sezoně, když jsme to nedělali před ní. Jinak to nevidím moc dobře,“ přiznal Vojtíšek. Národní liga začíná už o víkendu a loňský semifinalista odstartuje nový ročník na půdě nováčka z Prague Tigers.

Šesté místo? Neúspěch! Dál však chceme hrát vršek tabulky, říká Vojtíšek

Ve čtvrtém kole poháru bude soupeřem Benešova účastník osmé nejvyšší soutěže Florbal Kladno. Hrát se bude velmi pravděpodobně až na státní svátek sv. Václava 28. září na půdě soupeře a třetiligový tým bude i v tomto zápase velkým favoritem.

Slaný - Benešov 8:9 po prodloužení (1:3, 3:3, 4:2 – 0:1)

Branky: 24. a 50. Burian, 19. Teslík, 29. Reymar, 29. Sachr, 48. Richtr, 53. Chvojka, 55. Rafaj – 4. a 52. Michal Vojtíšek, 11. Tůma, 15. Vorel, 25. Šimek, 32. Vrkoslav, 34. Miloš Vojtíšek, 56. Sklenář, 63. Garreis. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:1. Rozhodčí: Kozlík, Přibyl. Diváci: 68.