MČR v rapid šachu - titul pro Nelu Pýchovou

Jako první se o víkendu 5. - 6. 9. představila na Mistrovství České republiky v rapid šachu mládeže v Českých Budějovicích dvanáctiletá Josefína Dudková. V kategorii dívek do 12 let se po celý průběh turnaje pohybovala na předních pozicích a nakonec skončila na pátém místě, když na medailové příčky ztrácela jen půl bodu. Po dvanácti letech v řadě skončila Vlašim na této vrcholné akci bez medaile, i tak se ale jedná o pěkný výsledek. Rapid šach je zrychlená forma královské hry, kdy mají hráči na partii od 15 do 30 minut, a celý turnaj se tak stihne odehrát i za jeden den.

Co se nepodařilo Josefíně, to se povedlo o čtyři týdny později Nele Pýchové. Ta na tradičním turnaji Znojemská královna, který se pravidelně hraje jako otevřené MČR žen v rapid šachu, po dramatických bojích zvítězila a získala tak nejen turnajové vítězství, ale i titul mistryně republiky. Jednadvacetiletá odchovankyně vlašimského šachu je v současné době členkou extraligové Moravské Slavie Brno, za Vlašim ale nadále hostuje v 1. lize.

Czech Open - Anytrade Vlašim v první desítce

Mezi oběma uvedenými akcemi proběhl v Pardubicích mezinárodní šachový festival Czech Open. Ten ve dnech 17. - 20. 9. jako obvykle zahájilo otevřené MČR čtyřčlenných družstev. Účast byla letos z pochopitelných důvodů méně početná než v minulých letech, ale i 53 týmů je pěkné číslo. Vlašimští, kteří hráli pod názvem Anytrade Vlašim, patřili v sestavě Jiří Rýdl, Jakub Szotkowski, Tomáš Vojta a Robin Hrdina k širšímu okruhu favoritů, což také během turnaje potvrzovali. Až do posledního kola bojovali o medaile, závěrečná porážka se silnými soupeři je ale odsunula na konečné 9. místo. Medaili pod Blaník tak přivezla jen Nela Pýchová, jež solidním bodovým ziskem pomohla Brnu k celkovému třetímu a v MČR druhému místu. Navázala tím na zisk týden starých medailí z MČR družstev v bleskovém (1. místo) a rapid šachu (3. místo) v Turnově, kde rovněž hrála za Moravskou Slavii Brno.

Boje v dlouhodobých soutěžích

V dlouhodobých soutěžích družstev se toho zatím moc sehrát nestihlo. Mezi dospělými vstoupilo do nové sezony jen áčko v 1. lize, když na půdě regionálního rivala v Říčanech zvítězilo nejtěsnějším možným rozdílem 4,5:3,5.

V mládežnických soutěžích je toho odehráno o něco víc, těsně před přerušením organizovaného sportování se totiž ve dnech 10. - 11. října uskutečnily úvodní srazy. V nejvyšší Extralize mládeže zajížděli Vlašimští až na Slovácko, konkrétně do Starého Města u Uherského Hradiště, kde se představili v sestavě Jakub Voříšek, Jakub Vojta, David Hák, Vojtěch Dudek, Kryštof Křížek a Josefína Dudková. Ze čtyř dramatických zápasů vytěžili šest bodů, když si poradili s Durasem Brno a Prostějovem, a naopak těsně prohráli se Starým Městem a Frýdkem-Místkem. Zejména porážka s domácím týmem mrzí, utkání totiž dlouho vypadalo na těsnou výhru. I tak má ale Vlašim slušně zaděláno na jedenáctý postup mezi osmičku nejlepších v řadě, o všem se rozhodne ve zbývajících třech kolech základní části.

Vlašimská rezerva se po roční přestávce vrátila do mládežnické 1. ligy a na rozdíl od áčka ji žádné velké cestování nečekalo. V sobotu se utkala v domácím prostředí Sporthotelu se dvěma družstvy z Českých Budějovic, v neděli pak sehrála okresní derby proti Jawě Brodce v Týnci nad Sázavou. Cílem družstva je záchrana v soutěži a k ní položili hráči Vlašimi první základ výhrou nad céčkem Budějovic, na béčko stejného týmu a Brodce pak ale nestačili. Boje v dalším průběhu ligy budou ještě napínavé a snad se k nim podaří nastoupit v kompletním složení, tentokrát totiž chyběli první dva hráči soupisky. Do úvodních kol se tak zapojili: Štěpán Filip, Jan Veselý, Filip Kůra, Jáchym Slánský, Adam Jiřík, Dalibor Křivánek, Ondřej Hrabě a Vojtěch Vopálka.

Ondřej Matějovský