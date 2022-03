V předposledním desátém kole 1. ligy zajížděli vlašimští šachisté do hlavního města k utkání s DP Praha. Napínavý souboj trval téměř šest hodin a nakonec skončil smírně. Družstvo Spartaku Vlašim se tím posunulo s 15 body na lichotivé páté místo, ale vzhledem k vyrovnanosti soutěže a velkému počtu sestupujících hrozí v případě porážky s Říčany v posledním kole sestup do 2. ligy. Naopak případná výhra nad regionálním rivalem dává šance i na historické bronzové medaile, tak napínavé to je. Na rozuzlení si počkejme do neděle 27. března.