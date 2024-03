Sportovní královnou Benešovska pro rok 2023 se stala hokejistka Kateřina Dvořáková. Brankářka vlašimských Rytířů ovládla tradiční anketu díky zisku bronzové na mistrovství světa v ringette hokeji. Mezi ženami chytá extraligu za Beroun, kde s týmem získala v tamějším regionu rovněž ocenění. Dřív sahala i po olympijských hrách před dvěma lety. Nyní ale považuje reprezentaci za uzavřenou kapitolu. Jediná možnost, jak jí znovu otevřít, je jít do zahraničí.

Vítězkou mezi jednotlivci se stala hokejová gólmanka Kateřina Dvořáková | Video: Deník/Ondřej Jícha

Čekala jste, že byste mohla vyhrát?

Popravdě ne. Ringette hokej není tolik známý v Česku, takže jsem myslela, že lidé ocení známější sport.

Ještě k tomu hrajete hokej s kluky za Vlašim. Jste mezi nimi spokojená?

Je to skvělé. Parta a kolektiv mi víc sedí, protože kluci nic neřeší a neprobírají nějaké události, co se stalo. Něco se stane, vyříkají si to a jedou dál.

Je pro vás obtížné chytat střely od kluků než od žen?

Rány jsou sice tvrdší, ale myslím, že nás bolí všechny stejně. Jde o zvyk. Je znát, že kluci mají tvrdší střelu, ale občas se lépe chytají.

Jak to?

Jelikož jsem zvyklá dělat určitý pohyb, a když si jdu poté vyhrát s holkami, tak jim střely nesednou či nejsou tak prudké a já udělám zákrok dřív, než ke mně střela doletí, protože jsem zvykla, že od kluků ke mně přiletí rychleji.

Ženský hokej je na vzestupu i na reprezentační motivace. Je to pro vás motivace?

Už jsem byla v mládežnický reprezentaci. Objevila jsem se i v dospělé. Naposledy na kempu před kvalifikačním turnajem na olympijské hry. Bohužel jsem ale byla až čtvrtá a do Pekingu jely jen tři. Uteklo mi to o kousek. Nyní je na střídačce kanadská trenérka. Jak nepůsobím v zahraničí, tak o mně neví, ale kdybych šla ven, tak by mě možná na některé kempy pozvala.

Česko bude příští rok hostit světový šampionát. Máte ambice se na něj probojovat?

Bylo by to hezké, ale už teď vím, že se teď nedostanu a je to uzavřené. Tím, že jsem se nezúčastnila žádných kempů ani širších nominací, tak pokud nepůjdu hrát do zahraničí, tak ani pozvánku nedostanu.

Je pro vás reprezentace tedy uzavřenou kapitolou?

Pro mě to bylo ze začátku zklamání, protože jsem jezdila. Od té doby, co přišla na střídačku kanadská trenérka, tak mě nikdy neviděla hrát. Stejně tak spoustu dalších holek. Dřív se dělaly širší nominace či kempy, což teď není. Národní tým má nyní skvělou gólmanku číslo jedna, takže bych byla stejně spíš dvojka, nebo až trojka. Ráda bych se do reprezentace ještě podívala a osobně se setkala s koučkou Carlou MacLeodovou, protože slyším, že je skvělá. Momentálně je to ale pro mě uzavřená kapitola. Musím do zahraničí.

V extralize hrajete za Beroun. Jaké máte plány do budoucna?

U kluků tímto rokem končím. Musím se rozhodnout, co bude dál. Jestli někam zamířím, nebo půjdu studovat a zůstanu tady.

S berounským hokejem jste získaly rovněž ocenění v tamějším okresu. Jak si toho vážíte?

Bylo to hezké. Nezúčastnila jsem se, ale sledovala jsem. Holky psaly, že získaly taky ocenění. Pro Beroun je hezké, že se zvedá. Minulou sezonu jsme se dostali do extraligy. I když jsme neobsadily vyšší příčky, tak se tam úroveň zvedá a chodí tam další hráčky