Viki svůj první velký úspěch zaznamenala už v roce 2017. Tehdy z evropského šampionátu přivezla čtvrté místo. A další úspěchy se dostavily poté, co mladou sportovkyni začal vést legendární twirlingový trenér Pascal Dumas z Francie.

Twirling je mladý sport a jeho velmocemi jsou USA, Francie a Japonsko. Dohnat a předehnat jeho závodnice se ty české snaží zhruba čtrnáct let, kdy se sport dostal i do centra Evropy.

V současné době Viki začíná měsíční přípravu pro Mistrovství Evropy. To se uskuteční v chorvatské Poreči.

„Naše radost z vítězství násobilo také to, že dokázala uspět s dlouho neporaženou šampionkou, která tuto věkovou kategorii letos opouští,“ dodal Ondřej Šitler s tím, že ve druhé disciplíně, rytmickém tanečním sólu Viktorie získala další cenný kov za druhé místo a s ním i titul vicemistryně Česka.

